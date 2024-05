La Polisportiva Triuggese spegne 50 candeline

Giorni di festeggiamenti a Triuggio per la Polisportiva Triuggese che ha tagliato il traguardo dei 50 anni.

Polisportiva Triuggese in festa

"La Polisportiva Triuggese è molto più di un’associazione sportiva: è un luogo di aggregazione ad alto contenuto educativo". Lo dice con orgoglio la presidente Marina Riva, nel celebrare il 50esimo di fondazione di una realtà che coinvolge tantissimi giovani e non solo. Un traguardo importante, festeggiato con una serie di eventi che proseguiranno fino a domenica prossima. Era il 1974 quando nasceva in oratorio la Polisportiva Triuggese, fondata da Domenico Damiano e Francesco Maggioni, insieme ad altri giovani: «Abbiamo scelto il nome di Polisportiva Triuggese perché si dovesse occupare non solo di calcio ma anche di altre discipline sportive quali pallavolo, pallacanestro, corse podistiche e ciclistiche. Nacque così il nuovo sodalizio» ricorda Damiano, primo presidente.

I ringraziamenti

"In tutti questi anni fondamentale è stato il contributo dei volontari, che hanno prestato tempo e passione per far crescere la "macchina organizzativa", dei soci, delle famiglie che affidano i propri figli, di tutti gli atleti tesserati che ogni anno frequentano le attività e i corsi - sottolinea la presidente Riva - Senza dimenticare i vari direttori societari, i presidenti e l’ex parroco, don Stanislao Brivio, sempre presente per la società e i giovani, anche in occasione del 50esimo. E ancora i vari sindaci e dipendenti comunali, le associazioni del territorio che hanno sempre collaborato con la Polisportiva, la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro con tutti gli altri sponsor che contribuiscono con l’importante componente economica ad aiutare l’associazione, tutti gli amici e tifosi, gli insegnanti e allenatori che ci aiutano quotidianamente nell’educazione e nella preparazione atletica dei nostri ragazzi. La Polisportiva Triuggese è e dovrà essere sempre un punto di riferimento e di orgoglio per tutta la comunità triuggese". Tra gli eventi in programma ricordiamo la partita del cuore biancorosso, mercoledì 15 maggio, alle 20.30: un’amichevole tra Triuggese Prima Squadra contro le vecchie glorie. Per i più piccoli sabato mattina, 18 maggio, spettacolo del mago Superzero.

Foto gentilmente concesse da Giulia Treglia. Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate da martedì 14 maggio 2024.