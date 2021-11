Pattinaggio Bellusco 6 volte sul podio mondiale

In Colombia

Concluse le gare su pista della rassegna iridata: a medaglia Ceola, Cremaschi (4 volte!) e Saronni

Le giovani stelle del Pattinaggio Bellusco fanno grandi cose ai Mondiali.

Nel meglio del Mondo

Tre atleti del Pattinaggio Bellusco sono stati selezionati per i Campionati mondiali della specialità corsa, che si stanno svolgendo dallo scorso sabato a Ibagué, in Colombia. Sono Riccardo Ceola, Andrea Cremaschi e Sofia Saronni, tutti di categoria Junior. Con loro c'è anche Sophie Luisa Woolaway, portacolori Senior dell'Asco Concorezzo. Nella notte fra lunedì e martedì si è concluso il programma delle gare su pista e il conseguente bilancio degli atleti rossoblù è a dir poco eccellente.

Cremaschi, 4 podi

Andrea Cremaschi è stato fiero avversario dei fortissimi padroni di casa (la Colombia è nazione dominante a livello mondiale della disciplina). Il canturino, stella della Pattinaggio Bellusco, ha infatti raccolto 3 medaglie individuali, chiudendo al secondo posto la 1000 metri sprint e al terzo sia la prova ad atleti contrapposti che la 500 metri sprint. Inoltre, Cremaschi faceva parte - insieme al compagno di colori Ceola - della staffetta azzurra che ha chiuso al terzo posto la prova dell'Americana.

Emozioni Pattinaggio Bellusco

Sul podio di Ibagué è salita anche la belluschese Sofia Saronni, protagonista della staffetta azzurra, che ha conquistato un brillantissimo argento nell'Americana di categoria (qui il video dell'emozionante gara). Per gli atleti brianzoli (già in grande evidenza ai Campionati nazionali di quest'anno), che nel fitto programma di gare svoltosi nei giorni precedenti raccolto anche altri rilevanti piazzamenti, e per tutti gli altri partecipanti alle viste ora ci sono le prove su strada: i Mondiali si concluderanno infatti sabato 13.