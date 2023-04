Una domenica di altissimo livello per Pavan Free Bike di Sovico per ben tre volte sul gradino più alto del podio, un tris che spezza il digiuno che durava dal mese di marzo e che regala un'altra giornata da incorniciare al club di Sovico.

Pavan Free Bike: la squadra di Sovico tre volte sul podio

Ad alzare le braccia la cielo sono stati Cristian Boffelli ad Erbusco (BS), Andrea Artusi e Monica Maltese a Veduggio di Colzano (MB).

Il ritorno al successo di Cristian Boffelli è arrivato nel Trofeo Giangi’s Bike che ha riacceso ad Erbusco i motori del circuito Franciacorta Oglio Cup. Boffelli ha concluso terzo assoluto, vincendo la sua categoria Elite Sport al termine di una gara tutta in progressione, dopo aver perso tanto tempo nella prima parte della corsa.



”Purtroppo sono partito in ultima griglia e ho perso tantissimo nel giro di lancio e nel primo giro. Ho fatto praticamente tutta la gara in rimonta fino al terzo posto assoluto che mi da fiducia per il proseguo della stagione. Comincio a sentire che fisicamente sto veramente bene, ho dato il massimo e alla fine sono contento del risultato”

Artusi festeggia al meglio il suo compleanno

La terza affermazione stagionale di Andrea Artusi è quella che il biker di Pasturo dedica a se stesso, festeggiare il giorno del compleanno, una vittoria non ha prezzo! Andrea al termine di uno sprint serrato ha preceduto sulla linea del traguardo del Trofeo Comune di Veduggio con Colzano il suo ex compagno di squadra Silvio Olovrap.

”Ci tenevo a festeggiare i 50 con una vittoria, ma venivo da due settimane con l’influenza e non sapevo cosa aspettarmi. E' stata durissima col mio amico ed ex compagno Silvio Olovrap abbiamo fatto praticamente tutta gara insieme e siamo arrivati in volata, io sono riuscito ad entrare per primo nel Parco del Centro Sportivo e l'ho spuntata per pochissimo.

Sono contento per la mia gara e soprattutto per la bella giornata passata con la squadra che ringrazio per aver condiviso con me questa giornata speciale in cui la mia compagna Paola mi ha stupito con un regalo fantastico che monterò presto sulla mia Superior per renderla ancora più performante”

Vittoria anche per Monica Maltese

La seconda vittoria dal campo della gara valida per il circuito del Master Cicli Pozzi è andata a segno grazie a Monica Maltese, tornata sul gradino più alto del podio dopo 100 giorni dall'ultima vittoria. Monica si è liberata presto della scomoda compagnia delle migliori di giornata e ha vinto con un vantaggio rassicurante sulla due volte tricolore ciclocross Francesca Cucciniello.

Sfiora il podio di categoria Carlo Bruzzone, quarto allo sprint, risultato che apre la sfilata dei piazzamenti di Martina Galliani (5ª nella categoria femminile), Davide Pagliano (settimo tra i Veterani 2) e dei due Gentleman 1, Maurizio Brambilla (10.) e Massimo Buzzone.

(nella foto Cristian Boffelli)