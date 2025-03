Tortu e Pellegrini ospiti della Città europea dello sport

Grandi eventi e testimonial sportivi a Seregno che è Città europea dello sport 2025: attesi l'icona del nuoto Federica Pellegrini, il velocista Filippo Tortu e per gli appassionati di montagna Chiara Gusmeroli e Matteo De

Zaiacomo.

Noti testimonial ospiti di Seregno Città europea dello sport 2025 nel palinsesto primaverile: il 2 aprile Federica Pellegrini sarà intervistata dal giornalista Maurizio Losa, il 9 aprile in Auditorium il velocista Filippo Tortu dialogherà con la content creator Lisa Offside e per gli appassionati di montagna Chiara Gusmeroli e Matteo De Zaiacomo ospiti del Cai di Seregno.

Nel programma degli eventi in primavera il tradizionale appuntamento con la Notte dei Campioni, una delle più importanti kermesse italiane di sport da combattimento, oltre alle finali di zona di pallavolo giovanile, il Campionato Regionale di corsa su pista, i playoff delle seconde classificate del campionato di serie B di pallacanestro in carrozzina e la prima prova del Campionato regionale Motoraid della Federazione motociclistica italiana.

“Da qui all’estate, la programmazione per Seregno Città europea dello sport è destinata a crescere progressivamente per quantità e qualità delle proposte - commenta il sindaco, Alberto Rossi - Aver investito in questa progettualità sta dando valore al movimento sportivo della città e sta proponendo Seregno sempre di più come punto di riferimento per lo sport ad alto livello. Ringrazio coloro che stanno condividendo questo percorso ed invito tutti a vivere il più possibile le tante opportunità che si stanno delineando”.