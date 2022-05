Playoff, il Renate fa mezzo passo avanti

Calcio - Serie C

Le Pantere pareggiano sul campo della Juve U23 nell'andata del primo turno nazionale

Il Renate esce indenne e avvantaggiato dalla prima sfida-playoff con l'Under 23 della Juventus.

La partita

Ad Alessandria andava in scena l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff-promozione di serie C, che mettono in palio l'ultimo posto disponibile per la prossima B. Il sorteggio ha messo di fronte il Renate e la giovanile della Juventus U23, chiamate a misurarsi in un doppio confronto. Il primo atto si è chiuso sul pareggio (1-1), risultato che fa bene alle speranze delle Pantere: la migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare permette infatti alla squadra allenata da Roberto Cevoli di potersi giovare sia della vittoria che del pareggio, come risultati utili, nella partita di ritorno. Succede di tutto in un amen: al 26’ le Pantere passano in vantaggio con Celeghin, che incorna alla perfezione un preciso corner calciato da Esposito. Pochi minuti dopo i torinesi acciuffano il pareggio con un gollonzo di Compagnon che su rimpallo devia in porta un rilancio sbilenco di Possenti. Nel resto della gara, il Renate si fa preferire, ma i tentativi della formazione brianzola sbattono sul portiere Israel, protagonista di almeno 3 interventi decisivi.

Il tabellino

JUVENTUS U23 - RENATE 1-1

RETI: 26’ Celeghin (R), 29’ pt Compagnon (J).

JUVENTUS U23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Zuelli, Barrenechea, Nicolussi Caviglia (24’ st Sersanti); Soulé, Compagnon (15’ st Sekulov); Da Graca (24’ st Cudrig). A disp. Raina, Siano, Leone, Verduci, Palumbo, Barbieri, Boloca, Lipari, Cotter. All. Zauli.

RENATE (3-5-2): Albertoni; Merletti, Silva, Possenti; Anghileri, Baldassin, G. Esposito (28’ st Ranieri), Celeghin (38’ st Marano), Cicconi; Piscopo (38’ st Morachioli), Maistrello. A disp. Pizzignacco, Drago, Chakir, Ermacora, Tedeschi, Spaltro, Rossetti, Sini, Gavioli. All. Cevoli.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Salama e Ferrari; Marini).

NOTE: ammoniti Zuelli, Anzolin, Nicolussi Caviglia e Barrenechea (J), Silva (R). Angoli 9-4 Renate, recuperi 0’+4’. Spettatori 250 circa.

Playoff, si va avanti

Renate e Juventus Under 23 si ritroveranno giovedì, al Città di Meda. I brianzoli hanno quindi a disposizione due risultati su 3 per il passaggio del turno. L'appuntamento è fissato per le 20.30. Gli altri accoppiamenti hanno visto, per quel che riguarda la partita di andata, la vittoria del Palermo a Trieste (1-2), quella del Foggia sull'Entella (1-0), quella del Cesena a Monopoli e il pareggio 3-3 fra Pescara e Feralpi Salò.