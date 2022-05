Seregno, la salvezza si deciderà al Breda

Calcio - Serie C

Il Seregno pareggia la partita di andata dello spareggio-playout con la Pro Sesto.

La partita

Seregno e Pro Sesto si ritrovano per una sfida già di per sé molto sentita. Questa volta in palio c'è la permanenza in serie C: una si salva, l'altra torna fra i Dilettanti. Per quel che riguarda le emozioni, è tutto concentrato in avvio di ripresa: i brianzoli beneficiano di un rigore. Calcia Cortesi, Del Frate respinge, ma sulla respinta Jimenez mette in rete il pallone del vantaggio. Pochi minuti, dopo, però, Sala batte Lupu con un sinistro potente. Il risultato non cambierà più, nonostante una clamorosa doppia occasione per il Seregno, neutralizzata dal portiere ospite. I rimpianti, in casa azzurra, non mancano, per un risultato che avrebbe sicuramente potuto essere più positivo, soprattutto in chiave ritorno.

Il tabellino

SEREGNO - PRO SESTO 1-1

Reti: 5' Jimenez (S), 12' Sala (P).

Seregno (4-3-2-1): Lupu; Gemignani, Solcia, Rossi, Zoia; Iurato (15' st Balzano), Mandorlini, Invernizzi; Signorile (15' st Zè Gomes), Jimenez (19' st Vitale); Cortesi (39' st Dell'Agnello). A disp. Marocco, Capone, Galeotafiore, Aga, R. Marino, Raggio Garibaldi, Valeau, Bartolotta, Balzano. All. Cau-Lanzaro.

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Maldini, Marzupio (30' st Lucarelli), Della Giovanna (30' st Pecorini); Sala, Cerretelli (15' st De Sena), Gattoni, Brentan, Mazzarani; Capogna (36' st Marilungo), Scapuzzi (15' st Ghezzi). A disp. Bagheria, Capelli, Gualdi, Grandi, Adamoli, Giubilato, Toninelli. All. Pasca-Di Gioia.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Note: ammoniti Mandorlini (S), Sala (P), Mazzarani (P), Gemignani (S), Jimenez (S), Scapuzzi (P), Brentan (P). Espulso Maldini (P) al 48' st.

Seregno, e ora?

Sabato prossimo, 14 maggio, andrà in scena la partita di ritorno. Al "Breda" di Sesto san Giovanni il Seregno dovrà vincere, con qualsiasi risultato: in questo caso i brianzoli potranno festeggiare la salvezza. In caso di pareggio o sconfitta degli azzurri, sarà la Pro Sesto a rimanere in serie C.