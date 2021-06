Il presidente del Seregno: "Entro tre anni in serie B"

Il Seregno ha conquistato la serie C, dopo un'attesa di 43 anni, e festeggia lo storico traguardo. Le immagini della festa allo stadio Ferruccio e l'intervista al presidente del club azzurro, Davide Erba, che fa sognare i tifosi: "Entro tre anni la serie B".

La festa dei tifosi con la squadra

Domenica 6 giugno, all'ora di cena, la squadra del Seregno è rientrata in autobus dalla trasferta contro la Casatese: il 2-2 finale ha regalato agli azzurri il ritorno in serie C. Ad attendere l'allenatore Carlos França e la squadra c'erano tanti tifosi, con sciarpe e bandiere.

Il presidente pensa già alla serie B

Allenatore e giocatori sono stati festeggiati dai tifosi che hanno intonato cori di ringraziamento per lo storico traguardo. Sulla recinzione dello stadio Ferruccio anche uno striscione dedicato al Creatore, esposto in segno di ringraziamento dalla famiglia dell'allenatore: "Credi e vedrai la gloria di Dio". Quasi commosso il presidente Davide Erba, portato in trionfo dai giocatori. Ai nostri microfoni, il patron ha confermato che il Seregno non sarà una comparsa nel prossimo campionato di serie C, poi l'annuncio che infiamma i supporters. "Entro tre anni la serie B".

In trionfo il presidente Erba