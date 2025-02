Quest’anno la Casati Arcore torna a gareggiare nel Campionato Csen di Eccellenza 1 con il gruppo Promo 3. La prima prova regionale si è svolta a Incirano e la società biancoverde era presente con 4 ginnaste.

Prima prova regionale Csen Eccellenza L1: i risultati della Casati Arcore

Giulia Bonfanti ha chiuso la gara al 16° posto, nonostante una caduta alla trave che le ha impedito di raggiungere la seconda posizione, dimostrando comunque un’ottima performance complessiva. Benedetta Ozimo si è classificata al 21° posto, seguita da Aurora Aloise al 35° e Colnaghi Martina al 42°.

L’allenatrice Francesca Gervasoni ha espresso soddisfazione per le sue ginnaste, sottolineando come abbiano affrontato la competizione senza grossi errori e con la volontà di migliorarsi, presentando anche nuovi elementi tecnici.

Un'esperienza positiva per le atlete della Casati Arcore, che continueranno a lavorare con determinazione per le prossime sfide.

(in copertina da sinistra: Benedetta Ozimo, Aurora Aloise, Martina Cambiaghi e Giulia Bonfanti)