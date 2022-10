Ottimo inizio di stagione per le ragazze del Real Meda che domenica pomeriggio hanno affrontato e battuto l’Independiente Ivrea.

Prima vittoria stagionale per il Real Meda

Le Black Panthers sono subito entrate in partita gestendo senza sbavature i primi minuti e creando delle occasioni. Il Real Meda gestiscono il possesso con un buon fraseggio, le

piemontesi cercano di sfruttare le ripartenze, ma le pantere sono attente in fase difensiva. Al 25’ dopo una rete di passaggi, Roventi mette dentro il pallone per Toth, ma viene anticipata dal portiere avversario. Dopo sei minuti l’Independiente Ivrea ci prova con Gennari servita da Gonnet, ma Ripamonti para con sicurezza.

Finisce a reti inviolate il primo tempo tra Independiente Ivrea e Real Meda.

La seconda frazione di gara si apre con le lombarde in attacco alla ricerca del vantaggio. Al 53’ arriva il primo cambio tra le fila dell’Ivrea: esce Gennari ed entra De Margherita.

Al 63’ Roventi intercetta un pallone e lo spedisce a Ferrario, che di prima allunga per Toth. La numero 20 raggiunge il fondo dell’area e passa indietro ad Antoniazzi, che con il mancino la mette sul secondo palo, portando il Real Meda in vantaggio. Al 66’ cambio per entrambe le squadre. Per il Real Meda esce De Zen ed entra Moroni. Per l’Independiente Ivrea Sala sostituisce Trabucco. La partita procede con il pieno controllo offensivo da parte delle Black Panthers. Al 74’ Moroni batte un calcio d’angolo, il pallone attraversa tutta l’area e arriva tra i piedi di Antoniazzi, che crossa per Ferrario. La numero 19 non sbaglia e mette a segno la rete del raddoppio.

La partita si conclude dunque sul punteggio di 0-2 per il Real Meda, che conquista la prima importante vittoria stagionale.

Alcuni scatti della gara disputata domenica: