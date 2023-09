Anticipo della seconda giornata di Serie C fortunato per il Real Meda che allo stadio Mino Favini ha incontrato, sabato scorso, il Lumezzane. La squadra brianzola ha portato a casa i primi tre punti della nuova stagione.

Primi tre punti importanti per le Black Panthers

Primi minuti di studio per entrambe le squadre, che tentano di sfondare le difese avversarie per aprire la gara. Al 15’ Molteni serve sulla fascia Campisi, che con un tiro-cross punta verso la porta, ma para Gilardi. Dopo due minuti, ci prova anche Podda dal lato opposto, ma il pallone termina a lato.

Al 33’ Arosio, va al tiro, ma supera la traversa. Al 42’ Mariani serve Campisi, che mette in mezzo per Arosio, ma la difesa rossoblù mette in angolo. Si va al riposo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Parte la seconda frazione di gara. Il Real Meda entra con una carica in più ed inizia sin dai primi minuti ad attaccare ad alta intensità. Al 50’ primo cambio della gara, esce Ronca ed entra Basso. Fitta rete di passaggi al 52’, Molteni passa in velocità a

Podda, che serve Mariani, manda Roventi sulla fascia, che mette al centro per Arosio. La numero 11 di destro spinge il pallone in rete e spiazza Gilardi.

Dopo due minuti, Roma batte un calcio d’angolo, sulla ribattuta ci arriva Molteni, che tira, ma finisce alto. Al 57’ le bresciane provano una ripartenza, Mariani in area, palla al piede, viene fermata da Ripamonti.

Dopo alcuni secondi, Molteni viene ammonita per un fallo ai danni di Barcella. Al 67’ cambio per il Lumezzane escono Vavassori e Sardi De Letto per Zappa e Rodolfi. Poco dopo cambio anche per le padrone di casa, Ragone entra al posto di

Indomenico. Altri cambi al 75’ per il Real Meda esce Molteni ed entra Ferrario; per il Lumezzane esce Sule Rafiat per Licari.

Dopo un minuto, Arosio batte una punizione da posizione defilata, il tiro scheggia la traversa e finisce sul fondo. Al 78’ Mariani cerca di approfittare di una palla persa dal Lumezzane e tira di potenza, ma para Gilardi. All’84 cambio per il Real

Meda esce Campisi ed entra Ronchetti. Al primo minuto di recupero gran tiro di Ferrario, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Finisce così gara tra Real Meda e Lumezzane.

Primi tre punti importanti per la squadra di Meda, in una gara non facile. Domenica prossima le bianconere affronteranno l’Orobica in trasferta.