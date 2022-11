Finisce uno a uno il match tra Pro Sesto e Real Meda che si è disputato domenica 13 novembre sul campo dello stadio Ernesto Breda.

Pro Sesto - Real Meda finisce in parità

La partita, valida per la decima giornata di Serie C femminile, è iniziata con l'attacco delle padrone di casa che nei primi minuti di gioco provano subito ad essere incisive. La difesa delle Black Panthers però impedisce la creazione di occasioni pericolose.

Al 12’ Sironi ruba palla a pochi passi dall’area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta mentre Biffi al 21’ prova il tiro dalla distanza, ma Barzaghi para.

Il vantaggio della Pro Sesto

Prova a rispondere subito il Real Meda, ma il tiro di Coda supera la traversa. Al 26’ Carcassa, lanciata da una compagna, si accentra e calcia in porta ma Barzaghi le impedisce di segnare il gol del vantaggio. Al 27’ Longo sbaglia un passaggio, Baruffaldi ne approfitta e insacca la rete dell’1-0. Il primo tempo si conclude così sull'1-0.

Prima della seconda frazione di gara il Real Meda opta per un doppio cambio, escono Ragone e Sironi ed entrano Carabetta e Campisi. Secondo tempo più equilibrato, le pantere sono più organizzate e creano più azioni, alla ricerca del pareggio. Ci provano al 62’ con Toth che serve Roventi che si accentra e tira, sulla ribattuta del portiere ci prova Coda, ma la difesa avversaria riesce a liberarsi.

La rimonta del Real Meda

Al 69’ dopo uno scambio tra Roventi e Coda, la numero 24 passa a Toth che mette al centro proprio per Coda. La numero 23 non sbaglia e insacca la rete del pari. Dopo quattro minuti, Ferrario crossa per Campisi, che va al tiro, ma il pallone sbatte sulla traversa. Proprio la numero 22 poco dopo è costretta ad abbandonare il campo per infortunio, al suo posto entra Avendato. Ultimi minuti al cardiopalma; il match si conclude sul punteggio di 1-1.

Alcuni scatti della partita