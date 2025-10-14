Tra gli junior presenti Federico Trionfo Fineo, Gabriele Penati e Isacco Miotti. Tra i seenior Paolo Mollichelli, Daniele Perego e Alessio Villa

Nel fine settimana i ginnasti del settore maschile della Casati Arcore, guidati dagli allenatori Valentina Boi e Marco Morandi, hanno partecipato alla 2a prova regionale Gold, ottenendo risultati incoraggianti nelle categorie junior e senior.

Prova regionale Gold Junior e Senior: i risultati della sezione maschile della Casati Arcore

Nella categoria Junior 1, Federico Trionfo Fineo ha sfiorato il podio nel concorso generale, classificandosi al 4° posto, subito seguito dal compagno Gabriele Penati, 5° nel concorso generale.

Nonostante qualche errore nelle esecuzioni – con una caduta di Federico al corpo libero e di Gabriele al cavallo – entrambi hanno mostrato grande talento e un margine di miglioramento molto promettente.

Nella categoria J2, da segnalare la prestazione di Isacco Miotti, che ha ottenuto l’11° posto al corpo libero, il 4° al volteggio e il 5° alle parallele; grazie all’esclusione dei generalisti, Isacco ha conquistato la medaglia alle parallele, confermando le sue ottime capacità tecniche.

Categoria Senior

Buoni risultati anche nella categoria Senior, con la Casati Arcore che ha schierato tre ginnasti: Paolo Mollichelli, Daniele Perego e Alessio Villa. Da segnalare il podio di Paolo Mollichelli, 1° agli anelli e 3° alla sbarra.

Gli allenatori della squadra di Arcore si sono detti soddisfatti delle prestazioni dei loro atleti: