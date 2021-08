Renate, che botta: 0-3 dal Padova all'esordio

All'esordio in campionato il Renate perde 0-3 in casa.

Brutta partenza

Dopo la sconfitta nel primo turno di campionato, il Renate cade anche alla prima di campionato. La squadra guidata in panchina da Francesco Parravicini aveva un impegno molto complicato per cominciare, visto che il calendario ha messo subito di fronte ai brianzoli il Padova, a detta di molti la squadra meglio attrezzata del girone di serie C. E la sfida del Città di Meda ha detto che fra Renate e veneti, al momento, c'è parecchia differenza.

Renate, che botta

Partita con poca storia, quella del tardo pomeriggio medese. Dopo due minuti il Padova è già in vantaggio con l'ex Monza Chiricò. Lo stesso giocatore, che già aveva fatto sfracelli contro il Renate qualche mese fa, nella sfida d'andata del confronto playoff della scorsa stagione, raddoppia in avvio di ripresa. Prima dell'ora di gioco arriva anche il definitivo, a opera di Della Latta.

Il tabellino

RENATE - PADOVA 0-3

Reti: 2' e 4' st Chiricò (P), 12' st Della Latta.

Renate: (3-5-2): Drago; Anghileri, Possenti, Ferrini; Merletti (23' st Sarli), Marano (1' st Baldassin), Ranieri, Celeghin (1' st Sala), Ermacora; Galuppini, Maistrello (17' st Rossetti). A disposizione Moleri, Esposito, Cugola, De Meo, Rosa, Costanzo. All. Parravicini.

Padova: Vannucchi, Valentini, Della Latta, Ronaldo (30' st Vasic), Jelenic (17' st Biasci), Hraiech (17' st Settembrini), Nicastro (41' st Moro), Kirwan (30' st Germano), Curcio, Monaco, Chiricò. A disposizione Donnarumma, Gasbarro, Pelagatti, Buglio, Andelkovic, Paponi, Bifulco. All. Pavanel.

Renate, il quadro

I nerazzurri di Parravicini guardano ora alla trasferta di Fiorenzuola, in programma sabato prossimo. Nella serata di oggi - sabato - tocca invece al Seregno, che è di scena in casa della Triestina.