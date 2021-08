Renate, in panchina tocca a Roberto Cevoli

Roberto Cevoli è il nuovo allenatore del Renate.

Ritorno in Brianza

Il tecnico nato a Rimini e di nazionalità sammarinese era già stato a Renate nella stagione 2017-18, sempre nel campionato di serie C, portando la squadra brianzola ai playoff-promozione. Cevoli era al momento senza squadra, dopo che l'ultima esperienza, sulla panchina dell'Imolese, si era chiusa in anticipo, a dicembre 2020. L'allenatore, in precedenza, era stato anche alla guida del Monza.

Renate, subito cambio

Cevoli, classe 1968, è stato chiamato dalla società di via Dante dopo le dimissioni di Francesco Parravicini, maturate poche ore dopo la pesante sconfitta della prima di campionato. Con il Padova il Renate è sembrato vuoto e male assortito e il tecnico milanese, che aveva visto la sua squadra faticare anche nel primo turno di Coppa Italia di serie C contro il Seregno, ha deciso di chiudere subito la sua esperienza brianzola.

Ultime ore di mercato

Intanto, il Renate è al lavoro anche per rinforzare la squadra. La società nerazzurra ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Gianluca Esposito, centrocampista classe '95 reduce dall'esperienza a Ravenna e con alle spalle più di 160 presenze nel campionato di serie C. Possibile che il ds Claudio Obbedio e il dg Massimo Crippa portino a termine anche altre operazioni in entrata entro le ore 20 di martedì, quando si esaurirà la possibilità di trasferire calciatori da una società all'altra.

Sul Giornale di Carate e sul Giornale di Seregno in edicola e disponibili on line nella versione sfogliabile da martedì 31 agosto ampio servizio dedicato al tempestoso fine settimana di casa Renate e al ritorno in serie C del Seregno.