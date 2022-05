Renate, playoff già finiti: passa la Juve U23

Calcio - Serie C

Si spegne così la possibilità di fare strada nei playoff promozione

Il Renate perde con la Juventus Under 23 ed esce dalla contesa-promozione.

La partita

Il Renate aveva a disposizione due risultati su 3 per passare il turno, visto il pareggio maturato nella partita d'andata e la miglior posizione in classifica a fine campionato. La sfida del Città di Meda ha però visto i giovani bianconeri passare in vantaggio al 28' del primo tempo con Da Graca. La strada si è fatta in salita per le Pantere, che hanno faticato a mettere in difficoltà la retroguardia juventina. Nel secondo tempo, comunque, il Renate riesce a prendere le redini del gioco, ma le occasioni continuano a latitare: i tanti calci d'angolo ottenuti non portano a nulla, la rete della qualificazione non arriva e la squadra brianzola è così eliminata dai playoff-promozione.

Il tabellino

RENATE - JUVENTUS U23 0-1

Reti: 28' Da Graca.

Renate: (3-5-2) Albertoni; Merletti, Possenti, Silva; Anghileri, Baldassin (16' st Rossetti), Ranieri (16' st Esposito G.), Celeghin, Cicconi; Maistrello, Piscopo. A disp. Drago, Pizzignacco, Chakir, Ermacora, Gavioli, Marano, Morachioli, Sini, Spaltro, Tedeschi. All. Cevoli.

Juve U23: (4-3-2-1) Israel; Leo, Poli, De Winter, Anzolin; Barrenechea (38' st Palumbo), Sersanti, Iocolano; Soule (37' st Sekulov), Compagnon (22' st Cudrig); Da Graca (37' st Stramaccioni). A disp. Garofani, Siano, Barbieri, Boloca, Cotter, Leone, Lipari, Verduci. All. Zauli.

Arbitro: Carrione di Castellammare.

Note: ammoniti Maistrello (R), Possenti (R), Barrenechea (J), Compagnon (J), Cudrig (J), Israel (J).

Renate, finisce così

Dopo aver saltato i primi due turni dei playoff per via dell'ottimo piazzamento in classifica nella stagione regolare, il Renate saluta così la contesa, probabilmente in maniera anticipata rispetto alle attese.