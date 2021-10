Renate sempre più fantastico: sconfitta anche la Triestina

Calcio- Serie C

Il decimo gol stagionale di Galuppini e il guizzo di Maistrello valgono un nuovo successo

Due gol nel primo quarto d'ora e il Renate si disfa anche della Triestina.

La partita

Il Renate comincia a mille all'ora e dopo 8 minuti le Pantere sono già in vantaggio. Ancora a bersaglio Francesco Galuppini, enorme protagonista dei recenti successi della squadra brianzola. Altri sei giri d'orologio e arriva anche il raddoppio, siglato da Tommy Maistrello. Roberto Cevoli perde Morachioli per infortunio, ma l'assetto del Renate non peggiora e il primo tempo si chiude sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il tecnico della Triestina, Christian Bucchi, dà fondo alla propria panchina, ma quel che arriva per gli alabardati è solo la rete dimezza-distanze di Ligi, a una decina di minuti dal termine. I brianzoli riescono a gestire la situazione, andando a conquistare la settima vittoria nelle ultime 9 partite giocate. In attesa della partita di lunedì sera del Padova, il Renate è così secondo in classifica, a un punto dal SudTirol e alla stessa quota proprio del Padova.

Il tabellino

RENATE-TRIESTINA 2-1

Reti: 8' Galuppini (R), 14' Maistrello (R), 34' st Ligi (T).

Renate: (4-3-1-2) Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora, Baldassin, Ranieri (26' st Esposito G.), Celeghin (41' st Marano); Galuppini (24' Chakir, 26' st Tedeschi); Morachioli, Maistrello (41' st Sala). A disp. Albertoni, Moleri, Costanzo, Ferrini, Merletti, Rossetti,Sarli. All. Cevoli.

Triestina: (3-5-2) Martinez, Baldi (1' st Gomez), Negro, Ligi; Rapisarda, Crimi (42' st Paulo), Giorico, Galazzi, Iotti (1' st Sarno); Litteri (18' st Procaccio), De Luca. A disp. Offredi, Gianno, Giorno, Natalucci, Patrick. All. Bucchi.

Arbitro: Leone di Barletta.

Note: ammoniti Possenti, Drago, Ranieri, Ligi, Crimi (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Sudtirol 24, Padova e Renate 23, Feralpi Salò 20, Pro Vercelli 19, Albinoleffe 17, Lecco 16, Triestina 15, Juventus U23 14, Pro Patria 13, Virtus Verona, Trento e Seregno 12, Fiorenzuola, Legnago, Pergolettese 11, Giana 10, Piacenza e Mantova 9, Pro Sesto 8 (Padova-Feralpi Salò si gioca lunedì sera). Il Renate tornerà in campo domenica prossima al Città di Meda contro la Legnago Salus, squadra allenata dall'ex tecnico delle Pantere Giovanni Colella.

