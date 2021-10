Renate senza limiti: travolta la Legnago Salus

Calcio- Serie C

Ottava vittoria nelle ultime 10 partite, brianzoli sempre secondi in classifica

Prosegue il sensazionale cammino del Renate nel campionato di serie C.

La partita

Dopo un avvio con poche emozioni, il Renate si scatena nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Il risultato lo sblocca il solito Francesco Galuppini, che su rigore sigla l'11esimo gol del suo favoloso inizio di stagione. Passano tre minuti e arriva il 2-0, firmato da Amine Chakir. Altri quattro giri di orologio e il Renate fa 3-0, con il guizzo di Tommy Maistrello. Partita praticamente in ghiaccio già all'intervallo, quindi, con i ragazzi di Roberto Cevoli che però non rallentano, visto che dopo 8 minuti di secondo tempo matura anche il 4-0 ad opera del desiano Enrico Celeghin. Il resto della serata al Città di Meda ha davvero poco da aggiungere: il Renate, che ha vinto 8 delle ultime 10 partite disputate in campionato, tiene il passo della capolista SudTirol e del Padova, appaiato ai nerazzuri al secondo posto in classifica.

Il tabellino

RENATE-LEGNAGO SALUS 4-0

Reti: 34' rig. Galuppini, 37' Chakir, 41' Maistrello, 8' st Celeghin.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora (30' st Merletti); Baldassin, Ranieri (17' st Esposito G.), Celeghin (17' st Marano); Galuppini; Chakir (37' st Sarli), Maistrello (17' st Rossetti). A disp. Albertoni, Moleri, De Meo, Esposito A., Ferrini, Sala, Tedeschi. All. Cevoli.

Legnago: (3-4-2-1) Gasparini; Bondioli, Milani (15' st Calamai), Ambrosini; Ricciardi, Antonelli (21' st Laurenti), Yabre, Pitzalis; Ciccone (13' st Sgarbi), Lazarevic (13' st Giacobbe); Buric (13' st Gomez). A disp. Corvi, Enzo, Contini, Olivieri, Rossi, Zanetti. All. Colella.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Note: ammoniti Bondioli, Antonelli, Ambrosini, Milani, Pitzalis (L), Ermacora (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo la 12esima giornata di campionato: Sudtirol 27, Padova e Renate 26, Feralpi Salò 24, Pro Vercelli 19, Albinoleffe 17, Triestina, Lecco e Pro Patria 16, Virtus Verona e Juventus U23 15, Seregno, Trento e Piacenza 13, Fiorenzuola e Pergolettese 12, Legnago Salus 11, Mantova e Giana 10, Pro Sesto 9. Il Renate tornerà in campo domenica prossima, in casa del Piacenza.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 3 novembre ampio servizio dedicato alla partita del Renate e resoconti, dati e cronache relativi a tutto il calcio dilettantistico della zona, dalla serie D alla Seconda categoria.