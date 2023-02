Grande prova per l'atleta del Ctl3 di Bernareggio, Riccardo Marino che nel corso della gara disputatasi ad Arcore e organizzata dal gruppo sportivo Bernatese, ha portato a casa un primo posto molto importante.

Riccardo Marino (Ctl3) trionfa ad Arcore

Accanto all'atleta, si segnala anche la brillante performance di Daniele Molena, arrivato quinto nella stessa gara di Marino Riccardo. Tra gli altri risultati anche il podio dell'esordiente Mauro Riccardo, arrivato terzo così come la sorella Mauro Beatrice, terza nelle ragazze. Brava anche la piccola Colnago Lucrezia ottava nelle esordienti. Bene pure il decimo posto di Mapelli Andrea Junior nei ragazzi.

Ottima prova per la squadra cadetti con un podio e un terzo posto per Bregni Tommaso. Da segnalare anche il piazzamento in ottava posizione per Chiappini Giorgio, il decimo posto per Beretta Matteo e il piazzamento nelle prime 10 per l'esordiente Molena Sara. Infine settimo posto per Cremonini Davide e decimo di Arpinati Lorenzo.