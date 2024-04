Ancora un fine settimana condizionato dal clima avverso che tuttavia non ha scalfito la voglia di riscatto di Riccardo Marino, atleta del CTl3 di Bernareggio.

Riccardo Marino è secondo nei 10000 metri

Dopo la prova non riuscita a Brescia la scorsa settimana, Riccardo ci riprova a Celle Ligure nei 10mila metri. Nonostante il freddo e il vento che hanno messo in difficoltà tutti i partecipanti alla competizione, Marino ha condotto il suo 10000 in pista al comando per 7 km. Poi un po’ di crisi ma alla fine si è ripreso ed è arrivato secondo dietro a Castagnino Alessandro ( Foce San Remo). Il tempo finale è 32.55.07.

Bene anche Giulia Rota

Seconda gara con la maglia della Atletica Lecco per Rota Giulia, che è in prestito. L'atleta ha preso parte al Campionato provinciale 4x400 femminile assoluta e il gruppo ha portato a casa vittoria e titolo grazie ancora all’ultima frazione di Giulia Rota che ha corso in 58.4.

Tempo finale della staffetta 4.10.63 (Galluccio-Anghileri-Moizzi- Rota).