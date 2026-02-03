Riparte il campionato Csen, Robur et Virtus protagonista

E' ripartito il campionato Csen Eccellenza 2 e 3 di ginnastica artistica femminile e la Robur et Virtus ha ottenuto ottimi risultati

E’ ripartito nel week end il campionato Csen Eccellenza 2 e 3 di ginnastica artistica femminile e continua l’ottimo inizio di stagione della Robur et Virtus. Dopo i successi dello scorso week end in Eccellenza 1, questo fine di settimana un bottino di podi bianco blu invade il palazzetto di Arcore: tra le piccoline alle loro prime esperienze e le veterane, le atlete Robur tornano a casa con ben 19 ottimi piazzamenti.

I risultati

Nella categoria Esordienti Eccellenza 2 Mia Panzarasa si è classificata prima nel podio generale, seguita dalla compagna Emma Tundo, mentre Camilla Moioli è giunta prima alla trave e al volteggio e terza alle parallele e Giulia Pappalardo seconda nel corpo libero e al volteggio, terza alla trave.

Nella Allieve A – Eccellenza 2 Ludovica Bianco è arrivata prima al corpo libero, un super rientro dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio, mentre nelle Allieve B – Eccellenza 2 Lisa Maini ha conquistato il secondo posto nel podio generale).

Negli Junior 2 – Eccellenza 2 Greta Galbiati ha conquistato il primo posto alla trave e il secondo al corpo libero, Fabiola Bove è giunta tredicesima al corpo libero

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Nella categoria Senior 1 – Eccellenza 2 Vittoria Paleari è arrivata seconda alla trave, ma purtroppo non è riuscita a concludere la gara per un infortunio durante il corpo libero, Sofia Cambiaghi quinta al volteggio.

Nei Minimaster A – Eccellenza 3 Giada Sanvito è arrivata seconda nel podio generale, Michelle Tosello terza nel Podio generale, Rebecca Lovato terza alle parallele, Melissa Lupoli quarta alla trave e Martina Argento quinta alla trave

Nei Master 1 – Eccellenza 3 Valentina Monti è arrivata prima alla trave e terza al corpo libero, Chiara Galli quarta alla parallela.

Infine nei Master 2 – Eccellenza 3 Chiara Pellicano si è classificata seconda al podio generale.