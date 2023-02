Riprendono le gare di ginnastica artistica per la Casati Arcore: i risultati

Sono riprese questo weekend le gare di ginnastica artistica per la Casati Arcore. La squadra brianzola ha portato a casa importanti piazzamenti in tutte le categorie.

Riprendono le gare di ginnastica artistica, i risultati della Casati Arcore

Al Pala Farè di Lissone si è tenuta la gara regionale Silver a cui hanno pr4eso parte diverse ginnaste della squadra arcorese allenate da Graziella Motta e Linda Brambilla.

Di seguito i risultati:

Nella gara individuale Silver LA3 che si è tenuta sabato 4 febbraio Jata Eriona ha ottenuto il primo posto nella categoria Senior 1. Colella Aurora si è piazzata prima nella categoria Senior 2 mentre Francesca Premoli ha conquistato la quarta posizione nella categoria Junior 1.

Domenica 5 febbraio invece si segnalano il decimo e il 12esimo posto, rispettivamente di Bianca Crippa e Malia Di Caro, nella categoria Allieve 1.

Invece nella categoria Allieve 3 si piazza in nona posizione Cotè Amelie, seguita da Meregalli Marta in undicesima posizione e da Lucia De Luca in 13esima.

Nella categoria 4 infine:

1° Classificata - Borghetti Micol 3° Classificate ex aequo - Magni Federica e Nava Eleonora 13° Classificata - Brivio ALice 15° Classificata - Morandi Gaia 19° Classificata - Barbato Angelica

Campionato Serie D Gam

Presso il palazzetto di Carate Brianza si è svolta invece la prima prova del Campionato di Serie D Gam Ginnastica artistica. La casati era presente con due squadre accompagnate dall'istruttore Roberto Pavan. I piccoli ginnasti biancoverdi, alla loro prima esperienza con la prima squadra categoria "LA" composta da Francesco Galbiati, Filippo Pidoto e Gabriel Bertoni hanno conquistato la quita posizione.

Invece la seconda squadra composta da Damian Lankin, Nicolò Piacentini, Luca ditrani e Giovanni di Ciccio hanno portato a casa la settimana posizione.

Al via anche il Campionato Gold

Sabato 4 febbraio, al Palaunimec di Arcore, si è svolta anche la prima prova del Campionato Regionale Gold per le ginnaste delle categorie Allieve 3 e Allieve 4. La Casati era presente con due atlete, accompagnate dall'allenatrice Sara Varisco.

Nella categoria Allieve 3 ha partecipato Anna Emilia Tognali che ha ottenuto il 21mo posto gareggiando in soli 3 attrezzi in quanto infortunata.

Nella categoria Allieve 4 è scesa in campo Selene Castoldi che si è classificata 19ma. Soddisfatte le istruttrici Sara Varisco, Alessia Merlo, Maddalena Parma, Morgana Iannarelli e Linda Brambilla.

Gara regionale Silver

Sempre al Palunimec si è tenuta anche la gara regionale Silver a cui ha preso parte, nella categoria, LE3, Martina Sala che ha conquistato la terza posizione alla trave nel concorso per attrezzi e l'undicesima posizione nel concorso generale in cui ha gareggiato anche l'atleta Giulia Trisoglio che si è piazzata in 17esima posizione.

Le ginnaste erano accompagnate dall'istruttrice Irene Maffezzoli.