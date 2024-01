Con la partecipazione alla prima prova del Campionato CSEN Eccellenza di primo livello, disputata domenica 28 gennaio presso il Palaunimec di Arcore, è iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2024 della Robur et Virtus.

Robur et Virtus inizia la stagione alla grande

A difendere i colori della storica società di Villasanta sono state chiamate sette ginnaste: Aurora Argiero, Sofia Cambiaghi e Sveva Sala nella categoria Junior B, Arianna Sironi e Marta Mattiazzo fra le Junior A ed infine Alice Bianchi e Arianna Sbrescia nelle Senior. Ad accompagnarle in campo gara Alessia Merlo, già in forze alla Robur et Virtus in passato e da quest’anno tornata a far parte dello staff tecnico della società come allenatrice delle ginnaste bianco azzurre.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I risultati delle gare

Il podio nella classifica generale delle Junior B grazie al terzo posto di Sveva Sala, le vittorie agli attrezzi di Alice Bianchi al volteggio, di Sofia Cambiaghi alle parallele e di Marta Mattiazzo al volteggio assieme al secondo posto di Arianna Sbrescia alle parallele sono il bilancio più che positivo di questa prima prova per la Robur et Virtus.

La squadra ora già proiettata verso l’appuntamento di domenica prossima ad Incirano di Paderno Dugnano, dove è in programma la prima prova del Campionato CSEN Cup a squadre di primo livello.