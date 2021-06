Sc Cesano Maderno brillante anche in pista

Due giorni intensi per le atlete della Sc Cesano Maderno che hanno preso parte a due competizioni su pista in 24 ore.

La prima gara...

Martedì le ragazze della categoria Allieve Giorgia Giangrande e Carola Ratti hanno partecipato alla competizione Ragazze in Pista, promossa dal Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Ottima la prova delle portacolori della Sc Cesano Maderno, che riescono a mettersi in luce in particolare con Ratti, che conquista il nono posto nella classifica finale dell’Omnium Endurance della categoria.

... e la seconda

A poche ore di distanza, mercoledì, le ragazze cesanesi tornano a gareggiare su pista al Velodromo di Dalmine (Bergamo), dove le atlete del Torrazzo riescono a mettersi in mostra tra le Allieve con Camilla Locatelli e le sopracitate Ratti e Giangrande. La classifica finale dell’Omnium Endurance vede Camilla Locatelli, costante ad alti livelli in questa stagione, protagonista di giornata con la conquista della sesta piazza, a pari punti con la quinta classificata.

Sc Cesano Maderno, calendario denso

Le gare su pista di Fiorenzuola e Dalmine arrivano poche ore dopo il fine settimana agonistico che ha animato l'asfalto dell'Autodromo di Monza. Lì, la società biancorossa ha potuto festeggiare anche un titolo di campionessa provinciale, grazie ad Anna Colombo, che è risultata la migliore della categoria Esordienti. Un nuovo brillante risultato che va a integrare una bacheca, quella della realtà ciclistica cesanese, già decisamente ricca.

