Seregno a secco contro la Pro Vercelli

Sconfitta di misura per il Seregno al Silvio Piola di Vercelli.

Seregno piegato

Dopo la sconfitta con la Feralpi Salò, molto contestata, il Seregno si ritrova di fronte un'altra grande del girone A di serie C. La Pro Vercelli era a punteggio pieno alla vigilia della sfida di domenica e tale è rimasta anche al termine della gara, vinta dai piemontesi per 1-0. La rete decisiva arriva all'alba della partita, quando Rolando, imbeccato da Comi, supera Fumagalli e confeziona il gol-vittoria della Pro. Il Seregno prova a reagire, soprattutto nella ripresa, ma riuscendo raramente a farsi pericoloso nell'area dei padroni di casa. All'ultimo secondo, però, il gol brianzolo arriverebbe anche - peraltro "storico", visto che a segnare il portiere Ermanno Fumagalli - ma la rete è annullata per fuorigioco.

Il tabellino

PRO VERCELLI-SEREGNO 1-0

Rete: 9' Rolando.

Pro Vercelli (3-5-2): Tintori; Macchioni, Masi, Auriletto; Bruzzaniti (24' st Crialese), Belardinelli, Awua, Emmanuello (8' st Vitale M.), Iezzi; Rolando (24' st Silenzi), Comi (47' st Bunino). A disp. Rendic, Carosso, Cristini, Bunino, Della Morte, Clemente, Rizzo, Erradi e Secondo. All. Nardecchia.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore (6' st Valeau), Borghese, Gemignani; St Clair (31' st Scognamiglio), Marino (1' st Jimenez), Raggio Garibaldi, D'Andrea, Zoia; Cocco (16' st Cernigoi), Cortesi (6' st Vitale G.). A disp.: Lupu, Mandorlini, Rossi, Aga, Solcia, Iurato, Pani. All. Mariani.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

Note: ammoniti Belardinelli (P), Cocco (S), Galeotafiore (S), Awua (P), Iezzi (P), Borghese (S), Gemignani (S), Jimenez (S).

La situazione

In attesa dei risultati delle partite della domenica sera (Feralpi Salò-Mantova, Fiorenzuola-Albinoleffe, Pro Patria-Juventus U23), la classifica del girone A di serie C: Pro Vercelli e Padova 9, Sudtirol 7, Lecco 6, Renate, Fiorenzuola, Albinoleffe, Giana, Trento 4, Feralpi Salò, Pergolettese, Juve U23, Mantova 2, Legnago, Seregno, Triestina, Piacenza 1, Pro Sesto, Virtus Verona, Pro Patria 0.