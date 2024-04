Seregno Calcio, il gruppo guidato da Varini incontra il Comune

Seregno: c'è un imprenditore brianzolo alla guida del gruppo intenzionato a rilanciare il Seregno Calcio dopo due anni da dimenticare, dalla serie C alla retrocessione in Eccellenza oltre a un anno di inattività. E' il 61enne Alfredo Varini, l’unico concorrente nel bando comunale per affidare in gestione lo stadio Ferruccio, il centro sportivo Seregnello e il titolo sportivo della nuova società di calcio che il prossimo anno ripartirà dal campionato di Promozione.

A breve l'incontro di Varini con il Comune

Lunedì della scorsa settimana si è chiusa la prima fase del procedimento amministrativo, formalizzato dalla Cuc della Provincia, e in questi giorni gli uffici preposti hanno ultimato la verifica documentale: a breve è previsto il primo incontro del gruppo di imprenditori guidato da Varini con l'Amministrazione comunale. Si tratta della seconda fase del percorso amministrativo, il cosiddetto dialogo competitivo fra il Comune e l’unico operatore in gara per trovare una convergenza sulle richieste indicate nel bando, in particolare sui lavori previsti nei due impianti sportivi di proprietà comunale.

E' stato vicepresidente ai tempi di Rocco

Varini, che nei giorni scorsi ha già effettuato un sopralluogo allo stadio, era stato vicepresidente del Seregno all’epoca del presidente Giuseppe Rocco ed è un tifoso di vecchia data. Residente a Nova Milanese, è direttore tecnico e commerciale dell’azienda Bifire con sede presso l’ex Autobianchi di Desio, specializzata nella produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco nei settori edilizia, industria e marina. Della società è stato fondatore nel 2002. Nell’estate scorsa l’imprenditore brianzolo, in un video sui social, ha annunciato la realizzazione di un nuovo stabilimento di produzione in via Platone, guarda caso a due passi dal Seregnello dove si allenano le squadre azzurre