Il nuovo Seregno Fbc ripartirà dal campionato di Promozione

A Seregno il calcio riparte dopo un anno d'inattività. Chiesta l'ammissione della neonata società sportiva dilettantistica Seregno Fbc, rappresentata dall'imprenditore Alfredo Varini, al campionato di Promozione regionale.

La cordata di Varini ha vinto la selezione

Nella giornata odierna, venerdì 28 giugno, la Cuc - Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza ha inoltrato al Comune di Seregno la proposta di aggiudicazione per la Procedura di dialogo competitivo per la selezione di proposte per l’affidamento della concessione della gestione e riqualificazione degli impianti sportivi dello stadio Ferruccio e di Seregnello. La proposta identifica come vincitore della procedura selettiva il raggruppamento che vede, per la parte sportiva, la Ssd Seregno Fbc, presieduta da Alfredo Varini.

Chiesta l'ammissione della nuova società alla Figc

Il sindaco, Alberto Rossi, ha quindi inoltrato a Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato regionale della Figc, un'articolata nota in cui viene ricostruita la tradizione calcistica di Seregno e vengono illustrate le potenzialità sportive che possono essere sviluppate a Seregno. In ragione di quanto esposto e in ragione di altri precedenti analoghi, ha chiesto di considerare la possibilità di dare buon esito al tentativo condotto dall’Amministrazione comunale di far ripartire il calcio seregnese, concedendo alla società sportiva Seregno Fbc ssd, presieduta da Alfredo Varini, l’attribuzione di un titolo sportivo per la disputa di un campionato regionale la cui categoria sia la migliore possibile, auspicando che questa possa essere identificata almeno nel campionato di Promozione regionale”.