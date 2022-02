Seregno in caduta libera: perde anche con la Virtus Verona

Calcio - Serie C

La squadra brianzola non vince da 12 partite e la classifica scricchiola sempre di più

Sconfitta pesante in chiave salvezza per il Seregno.

La partita

Al Gavagnin-Nocini di Verona si affrontavano due squadre senza vittorie ormai dal lontano 2021. La Virtus parte a mille all'ora, colpisce un palo con Lonardi e mette in difficoltà la retroguardia brianzola. Il vantaggio però matura al 38esimo, quando Faedo devia di testa in rete un colpo di testa dell'ex serie A Hallfredsson. Nella ripresa c'è più Seregno, tanto che al 18esimo arriva il pareggio: segna Cocco, su rigore procurato da Vitale. Poco prima della mezz'ora tocca all'appena entrato Marchi (ex Monza) spingere in rete il pallone del nuovo vantaggio veneto. Lo stesso Marchi, 10' più tardi, manderà a bersaglio anche il pallone dei 3-1. Nel finale, Rossi spedisce in rete il pallone del 3-2: l'illusione della rimonta, però, svanisce al termine dei 5' di recupero. Per la formazione allenata da Alberto Mariani, alla 12esima partita consecutiva senza successi, la classifica si fa ora decisamente grigia, con il Legnago ultimo in classifica che ora è a soli 3 punti di distanza.

Il tabellino

VIRTUS VERONA - SEREGNO 3-2

Reti: 38' Faedo (V), 18' st rig. Cocco (S), 28' st e 39' st Marchi (V), 43' st Rossi (S).

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel; Pellacani, Cella, Faedo (38' st Munaretti); Daffara, Metlika (27' st Marchi), Halfredsson, Lonardi, Zarpellon (48' st Zugaro); Priore (27' st Danti), Nalini (27' st Zigoni). A disp. Sheik, Mazzolo, Silvestri, Amadio, Vesentini, Tronchin, De Rigo. All. Fresco.

Seregno (4-3-1-2): Tozzo; Galeotafiore, Uyi, Rossi, Gemignani; Jimenez (1' st Invernizzi), Mandorlini (19' st Raggio Garibaldi), Vitale; Iurato (44' st Signorile); Cocco. Cortesi. A disp. Marocco, Lupu, Aga, Solcia, Bartolotta, Alba, Pani, Cerbara. All. Mariani.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Note: ammoniti Faedo (V), Uyi (S), Priore (V), Marchi (V), Invernizzi (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C con la 29esima giornata ancora in corso: Sudtirol 70, Padova 63, Feralpi Salò 55, Renate 51, Triestina 47, Lecco 44, Juve U23 43, Pro Vercelli 41, Piacenza 38, Mantova 34, Albinoleffe 34, Virtus Verona 32, Trento 31, Pro Sesto 29, Pro Patria 29, Pergolettese 28, Fiorenzuola 27, Seregno 26, Giana 25, Legnago 23. Il Seregno tornerà in campo domenica 6 marzo, al Ferruccio, contro l'Albinoleffe.

