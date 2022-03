Seregno, pesante sconfitta con la Pro Patria

Calcio - Serie C

Lo scontro diretto in chiave salvezza premia i bustocchi e tiene i brianzoli in "zona rossa"

Il Seregno cade al Ferruccio contro la Pro Patria.

La partita

Quella del tardo pomeriggio di sabato è una sfida che vale tantissimo in chiave salvezza. Sulla strada del Seregno c'è una squadra in decisa serie positiva (tre vittorie), mentre gli azzurri arrivano dalla prestazione onorevole, ma da 0 punti, con il SudTirol. Nei primi 40 minuti succede pochissimo, ma negli ultimi 5' della prima frazione in sostanza si decide la sfida. I brianzoli - che all'andata avevano pareggiato con i bustocchi - colpiscono la traversa con una conclusione di Solcia e, sul ribaltamento di fronte, la Pro Patria trova la rete del vantaggio con Parker. Passano meno di due minuti e gli ospiti raddoppiano, questa volta con Pierozzi, che corona una ripartenza nata da un calcio d'angolo a favore del Seregno. Mariani prova a rivoluzionare la squadra (3 cambi nel solo intervallo), ma la formazione brianzola non riuscirà a trovare la spinta giusta per riaprire la contesa: si segnala, in avvio di tempo, una respinta di Caprile su tentativo di Rossi.

Il tabellino

SEREGNO - PRO PATRIA 0-2

Reti: 43' Parker, 45' Pierozzi.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Gemignani, Solcia, Rossi; Balzano (12' st Signorile), Vitale (1' st Zoia), Mandorlini (1' st Dell'Agnello), R. Marino, Invernizzi (1' st Raggio Garibaldi); Cocco, Zè Gomes (31' st Jimenez). A disp. Marocco, Lupu, Galeotafiore, Cortesi, Aga, Bartolotta, Iurato. All. Mariani.

Pro Patria (3-5-2): Caprile; Sportelli, Boffelli, Saporetti; Vezzoni, Nicco, Bertoni (39' st Ferri), Galli (1' st Fietta), Pierozzi (36' st Pizzul); Parker (28' st Pesenti), Piu (1' st Stanzani). A disp. Mangano, Vaghi, Molinari, Banfi, Colombo, Ferri, Cassano, Castelli. All. Sala.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Note: ammoniti Vitale (S), Vezzoni (P), Rossi (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 34esima giornata: SudTirol 82, Padova 78, Feralpi Salò 61, Renate 58, Lecco 53, Pro Vercelli 52, Triestina 50, Juve U23 46, Piacenza 43, Albinoleffe 41, Pro Patria 41, Virtus Verona 40, Mantova 39, Fiorenzuola 37, Pergolettese 36, Trento 36, Pro Sesto 31, Seregno 30, Giana 29, Legnago Salus 27 (Fiorenzuola e Juve U23 una partita da recuperare). L'ultima scende direttamente in D, dalla quint'ultima alla penultima giocano i playout a condizione che fra le squadre che si devono affrontare 9 o più punti (in quel caso, la squadra più su in classifica si salva direttamente).

