Seregno, un punto oltre la tempesta

Calcio - Serie C

Sul campo della Pro Patria finisce 0-0

Il Seregno muove la classifica pareggiando con la Pro Patria.

Poche emozioni

Il Seregno arriva allo stadio Speroni di Busto Arsizio dopo i giorni tumultuosi che hanno portato alla separazione dal direttore generale Ninni Corda. Nel primo tempo succede davvero pochissimo, a eccezione di qualche calcio piazzato, che non porta però frutti in alcuna delle aree di rigore. Il copione non cambia nella ripresa, con le squadre bloccate e i portieri fondamentalmente inoperosi. L'unica occasione capita sui piedi di St Clair, che non inquadra la porta da posizione favorevole.

Il tabellino

PRO PATRIA-SEREGNO 0-0

Pro Patria (3-5-2): Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli, Galli; Stanzani, Parker. A disp. Mangano, Vaghi, Pizzul, Fietta, Banfi, Ghioldi, Giardino, Ferri, Zeroli e Castelli. All. Prina.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Gemignani, Borghese, Solcia; St Clair, Mandorlini, Vitale, Invernizzi, Zoia; Cocco, Cernigoi. A disp. Lupu, Cortesi, Rossi, Aga, R. Marino, Raggio Garibaldi, Jimenez, Ronci, Alba, Scognamiglio, Finetti e F. Marino. All. Mariani.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Note: espulso Aga (S) al 48' st. Ammoniti Molinari, Caprile, Castelli, Nicco, Sarris (P), Invernizzi, Solcia (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo gli anticipi del sabato (si è giocata anche Juve U23-Fiorenzuola, finita 2-1): Sudtirol 36, Renate 29, Feralpi Salò 28, Padova 27, Albinoleffe e Juve U21 21, Pro Vercelli e Triestina 20, Lecco e Piacenza 17, Trento, Seregno e Fiorenzuola 16, Pro Patria 15, Mantova, Virtus Verona e Legnago 14, Pergolettese 13, Giana 12, Pro Sesto 11. Domani - domenica - tutte le altre partite del turno.

