Serie C, il girone di Renate e Seregno

La stagione 2021/22 di serie C metterà di fronte Renate e Seregno, nel girone A.

Fra poco si parte

La LegaPro ha ufficializzato la composizione dei gironi del prossimo campionato di serie C. Le Pantere, reduci da uno straordinario campionato concluso con il raggiungimento dei quarti di finale dei playoff, accolgono la neopromossa formazione «conterranea» in un raggruppamento rivoluzionato. Il nuovo assetto geografico della categoria, che vede l’Italia tagliata in fasce orizzontali, porta infatti dal girone B colossi del calibro di Padova e Sudtirol, le due contendenti del Perugia nella scorsa stagione, come dimostrano i 79 punti conquistati dalla prima, arrivata a pari merito proprio con la formazione umbra, e i 75 della seconda, gli stessi che sono bastati al Como per guadagnarsi il primo posto nel vecchio girone A.

Serie C di grandi nomi

Oltre alle due squadre meglio accreditate, rispetto al recente passato, Renate e Seregno dovranno fare i conti anche con FeralpiSalò e Triestina, altre due società di media-alta classifica, e con le varie Fiorenzuola, Legnago, Mantova e Virtus Verona, sempre provenienti dal girone B. Una sfida interna per gli azzurri del nuovo allenatore Alberto Mariani sarà quella con l’altra neopromossa del raggruppamento, ovvero il Trento, dominatore nella D appena passato con ben 81 punti collezionati nel girone C.

Vecchie conoscenze

Tante novità dunque, ma non solo, perché il Renate ritrova anche le rivali dell’anno scorso, ovvero Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco e AlbinoLeffe. Tra le vecchie conoscenze rientrano anche Giana Erminio, Juventus U23, Pergolettese e Pro Sesto - la squadra che il nuovo tecnico del Renate, Francesco Parravicini ha allenato fino alla scorsa primavera - che completano il quadro delle 20 partecipanti. Nella serata di lunedì verrà inoltre presentato ufficialmente il calendario della stagione: il campionato inizierà poi nel fine settimana del 29 agosto.

Sul Giornale di Carate e sul Giornale di Seregno in edicola e disponibili on line nella versione sfogliabile da martedì 10 agosto ampi servizi dedicati al Renate e al Seregno, fra notizie di mercato e dettagli sull'avvicinamento al prossimo campionato di serie C.