Seregno, sputo all'avversario: giocatore squalificato per 3 turni

Il fatto è accaduto negli ultimi minuti della partita con la Pro Patria

Ancora un giocatore del Seregno alle prese con una squalifica.

Sputo all'avversario

Questa volta si tratta di Bernard Aga, centrocampista in forza al Seregno già dall'estate del 2019. Secondo il verdetto del Giudice sportivo, a seguito di quanto riportato dal direttore di gara, durante con la partita che gli azzurri hanno giocato sabato scorso con la Pro Patria, Aga avrebbe "al 48esimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente offensiva nei confronti

di un calciatore avversario in quanto sputava e lo colpiva all’altezza del petto sulla maglia". Così, al giocatore del Seregno, espulso nell'occasione, è stata inflitta una squalifica di tre giornate.

Lunga lista

Si allunga così l'elenco dei provvedimenti disciplinari inflitti al Seregno nel corso di questa stagione. Giusto qualche settimana fa il Giudice sportivo di serie C aveva inflitto, fra giocatori e tecnici, un totale di 9 giornate di squalifica, in conseguenza di quanto successo durante la partita con la Legnago Salus, quella chiusa dagli azzurri in 8 uomini ma comunque vinta. Limitandosi ai soli giocatori e ai provvedimenti presi a partita in corso, la squadra di Alberto Mariani è la più sanzionata di tutto il girone A: dopo 15 giornate di campionato, infatti, il conto parla di 44 ammonizioni e di 7 espulsioni (qui la "classifica" completa).

Seregno, la situazione

Dopo il pareggio con la Pro Patria, il Seregno si trova in 13esima posizione in classifica, con 16 punti. Nel prossimo turno la squadra brianzola tornerà in scena al Ferruccio, dove ospiterà la Giana Erminio. Sarà una partita fondamentale per dare nuovo slancio al rendimento in campionato: la Giana, che ha appena cambiato l'allenatore, è penultima in classifica e finora ha segnato solo 8 reti in tutto il suo cammino.

