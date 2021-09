Finalmente il Seregno può tornare a giocare allo stadio Ferruccio. Dalla Lega Pro e dalla Figc è arrivato il nulla osta per l'utilizzo dello stadio in occasione delle gare casalinghe del campionato di serie C, a partire da quella di domenica pomeriggio contro il Renate.

Il Seregno finalmente torna allo stadio Ferruccio

La notizia che tutti i tifosi azzurri da tempo aspettavano è arrivata nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 settembre. Il Seregno Calcio, finalmente, può tornare a giocare nello stadio Ferruccio. Lega Pro e Figc hanno dato il benestare a seguito dell'odierno sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza, che ha concesso l'agibilità piena dello stadio Ferruccio per l'attività calcistica professionistica.

Stadio promosso dopo gli ultimi lavori

Il parere positivo della Commissione comunale di vigilanza (Ccv), che si è riunita questa mattina, è stato formulato dopo gli ultimi lavori effettuati allo stadio per recepire le prescrizioni indicate dalla precedente riunione della Ccv, lo scorso 2 settembre. All'epoca era stata riconosciuta un'agibilità parziale temporanea fino al 31 dicembre, per la quale gli organi federali avevano negato al Seregno la possibilità di giocare al Ferruccio la gara interna contro la FeralpiSalò, disputata allo Speroni di Busto Arsizio.

Domenica il derby con il Renate

La prossima partita al Ferruccio nella serie C unica è attesa da ben 43 anni. Il calendario della quarta giornata del girone A mette di fronte il Seregno al Renate, in un atteso derby brianzolo che replica quello disputato a Meda in Coppa Italia, con il successo degli azzurri di mister Alberto Mariani per 3-1. L'appuntamento per tutti i tifosi seregnesi è fissato per domenica alle 17.30, in attesa che la società del presidente Davide Erba comunichi le modalità di acquisto dei biglietti attraverso i canali social.