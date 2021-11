Tumulti a Seregno: Ninni Corda non è più il direttore generale

Calcio- Serie C

Il dirigente era arrivato la scorsa estate e aveva costruito la squadra dopo la promozione

È divorzio fra Ninni Corda e il Seregno.

Storia finita

Ninni Corda non è più il direttore generale del Seregno. Il dirigente, nonché figura tecnica di riferimento, era arrivato la scorsa estate in Brianza, chiamato dal presidente Davide Erba, e aveva costruito la squadra azzurra che sta ora affrontando il campionato di serie C, con l'obiettivo a lungo termine di conquistare la serie B nel giro di 3 anni. La storia fra il dirigente sardo e il Seregno pare però già arrivata ai titoli di coda, a seguito delle frizioni verificatesi nei giorni scorsi, a cavallo della partita di domenica scorsa con il Sudtirol, proprio con il presidente brianzolo.

Ninni Corda sospeso e...

Inizialmente Ninni Corda era stato sospeso per cinque giorni dalla società brianzola. Poi, però, stando a quanto riporta il sito nicoloschira.com, sarebbe maturato anche il provvedimento di licenziamento da parte del Seregno nei confronti dell'ormai ex direttore generale. Alla base dello strappo ci sarebbe un fatto avvenuto durante una amichevole in famiglia fra la Prima squadra e la Juniores, fatto che avrebbe visto proprio Corda fra i protagonisti.

Seregno, nessuna conferma

Dal Ferruccio, per il momento, non sono arrivate conferme nè smentite in tal senso. Nel frattempo, però, continuano gli avvicendamenti, anche nel settore giovanile. In settimana è stato cambiato infatti l'allenatore proprio della Juniores (Under 19), con il moldavo Denis Briuhanov messo al posto di Mario Isoni. Quello della Under 19 è il quinto cambio (su 7 squadre) che riguarda il settore agonistico della società seregnese: in precedenza era toccato ai tecnici di Under 17 (Fulvio Saini), U16 (Igor Galimberti), U15 (Giovanni Antonuccio) e U13. Resta saldo, invece, Alberto Mariani alla guida della Prima squadra: Mariani era stato scelto proprio da Corda prima dell'inizio del campionato.