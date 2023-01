Sette medaglie individuali e una di squadra per gli Arcieri dell'Airone

Un bottino importante. Ben sette medaglie individuali e una di squadra: è lo splendido risultato portato a casa ieri, domenica 29 gennaio, dagli gli Arcieri dell'Airone che hanno partecipato alla gara giovanile organizzata dagli Arcieri della Martesana a Bellinzago Lombardo.

I ragazzi del distaccamento di Triuggio si sono fatti notari per le brillanti prestazioni: in particolare per la categoria arco olimpico, Arianna Scialpi e Giorgia Cereda sono salite sul podio individuale per la classe Junior Femminile.

Ma a ottenere ottimi risultati sono stati anche Samuel Franchini e Mauro Sambruna per la classe Allievi Maschile e Joel Motta per la classe Ragazzi Maschile insieme a Sofia Mangiaracina per la classe Ragazzi Femminile.

Matilde Borgonovo, alla sua seconda gara in assoluto, era l'unica partecipante della classe Giovanissimi Femminile della categoria Arco Nudo. Per lei, di ottimo auspicio il punteggio di 100 punti superiore all'esordio di alcune settimane fa.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 5 febbraio a Gerenzano alla gara organizzata dai giovani degli Arcieri dell'Airone.