Al Pala Wanny di Firenze, il 25 maggio, si sono svolte le Final Six di ginnastica artistica, un evento di alto livello che ha visto la partecipazione della squadra maschile della Casati Arcore. Il team brianzolo, allenato da Valentina Boi e Matteo Morandi, ha gareggiato nei playoff/playout di Serie B e C, con l'obiettivo di fare il salto di categoria.

Sfuma di un soffio la Serie B per la squadra maschile della Casati Arcore

In gara erano ammesse le squadre posizionatesi tra la 7°, 8° e 9° classificata nella Regular Season della Serie B) e le seconde piazzate nelle tre Zone Tecniche nazionali tra cui la Casati Arcore che in aprile a Torino ad aprile, nella finale della ZT1, aveva conquistato la prestigiosa qualificazione. La squadra biancoverde, composta da Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Gabriele Penati, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Isacco Miotti, ha dato il massimo in questa competizione. Tuttavia, qualche errore di troppo li ha portati a terminare al quinto posto (con il punteggio 137.900), sfumando così la possibilità di staccare il pass per la Serie B

"Purtroppo non siamo riusciti a passare in B - commentano i tecnici della Casati Arcore - In squadra abbiamo due junior che devono ancora crescere, mentre i senior devono ancora stabilizzare alcune esecuzioni. Abbiamo fatto una buona gara fino alla sbarra, dove due cadute e altri errori ci hanno compromesso il risultato finale. Siamo comunque molto soddisfatti del percorso che abbiamo fatto quest'anno, già essere arrivati a disputare questa finale è stato un successo".

Nonostante il mancato passaggio di categoria, la Casati Arcore può guardare i risultati raggiunti con orgoglio. Adesso la squadra guarda già al futuro con l'obiettivo di migliorare e puntare più in alto nelle prossime competizioni.

Festa dello Sport ad Arcore

Ad Arcore sabato 25 maggio si è tenuto il tradizionale appuntamento con la Festa dello Sport del paese. La Casati Arcore era presente con diverse ginnaste che hanno mostrato esercizi per spiegare la disciplina a tutti quei bambini che il prossimo anno vorranno avvicinarsi al mondo della ginnastica artistica e ritmica. Fra un'esibizione e l'altra i bambini presenti hanno potuto provare alcuni movimenti ed attrezzi sotto i consigli di alcuni tecnici della società.