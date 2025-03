C'erano anche le ginnaeste della Casati Arcore alla prima prova del campionato CSEN Specialità che si è tenuta a Incirano nel corso del fine settimana. Le ginnaste biancoverdi della Casati Arcore, allenate da Francesca Gervasoni e Martina Sala, hanno dimostrato grande crescita, determinazione e talento, portando a casa risultati eccellenti.

Soddisfazione per la Casati Arcore alla 1° Prova CSEN Specialità

Nel dettaglio le atlete della squadra di Arcore hanno gareggiato nella categoria Junior A e Junior B, ottenendo piazzamenti di rilievo in una gara di alto livello.

Nella categoria Junior A hanno gareggiato: Ilenia Gambareri, Eleonora Nava, Angelica Barbato, Alice De Luca e Ludovica Petrelli. Per tutte le atlete è stata una buona prima gara, con un’importante esperienza sulla trave alta. Nonostante alcune cadute, le ginnaste hanno affrontato la prova con determinazione. Da segnalare la grande performance di Alice De Luca, che ha eseguito un ottimo esercizio a corpo libero, conquistando il 5° posto a pari merito con la quarta posizione su ben 88 ginnaste in gara.

Nella categoria Junior B ha gareggiato Giada Baldelli, che ha disputato una gara eccellente. Con una prova pulita in tutti gli attrezzi, ha ottenuto due ottimi piazzamenti: 5° posto alla trave e 7° posto alle parallele.

Le allenatrici e tutta la società Casati Arcore si dicono soddisfatte dei risultati e del percorso di crescita delle atlete, pronte a migliorare ulteriormente nelle prossime competizioni.