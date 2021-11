Solo un punticino in casa per l'Ac Leon

Calcio - Serie D

Villa Valle in vantaggio prima del pareggio di Oggionni

L'Ac Leon non va oltre il pareggio con il Villa Valle.

La partita

Scontro salvezza e partita molto contratta. Il Villa Valle esce meglio dai blocchi di partenza e dopo 7’ trova l’occasione per passare in vantaggio. Fuga di Castelli che arriva in area, il tocco di Venza non è cattivo ma evidente e per Aronne è rigore. Lo stesso numero 30 sceglie la soluzione centrale e batte Pulze. La Leon accusa il colpo, e imbrigliata in un turbine di proteste non riesce a dare la scossa. La svolta positiva per i brianzoli arriva nella seconda metà della frazione, quando arriva il gol del pari con la spaccata di Oggionni che conclude al meglio un’azione corale dalla sinistra. La ripresa è subito un valzer di occasioni: le migliori per la Leon, al 2’ con Bonseri fermato in uscita da Pisoni e al 4’ con Achenza che trova ancora la risposta del portiere ospite. La partita resta combattuta, ma nessuna delle due squadre trova lo spunto per sbloccarla. La Leon costruisce altre due occasioni, la prima con Achenza al 32’, la seconda con Romanini a 2’ dalla fine, ma per Pisoni è normale amministrazione. Così, la serie di partite senza vittorie per gli arancioni arriva a 4 consecutive.

Il tabellino

AC LEON - VILLA VALLE 1-1

RETI: 7’ Castelli (V) rig., 38’ Oggionni (L).

LEON (4-3-3): Pulze, Marzullo, Leotta (44’ st Paparella), Aldè, Venza (26’ st Moreo), Scaccabarozzi, Ferrè A. (36’ st Romanini) Achenza, Bonseri, Zazzi (35’ st Schiavo), Oggionni (23’ st Veneruso). A disp. Fontana, Villa, Portaro, Nicoletti. All. Motta.

VILLA VALLE (4-3-3): Pisoni, Mandelli, Boni, Crotti (26’ st Seck), Colferai, Tironi, Perrotti, Rondelli, Gomis (12’ st Zambelli), Castelli (32’ st Florian), Radaelli (26’ st Susso). A disp. Mancini, Adobati, Bertocchi, Martini, Albani. All. Del Piano.

ARBITRO: Aronne di Roma.

NOTE: ammoniti: Leotta (L).

Leon, la situazione

La classifica del girone B di serie D dopo la 12esima giornata: Arconatese 27, Sangiuliano City Nova e DesenzanoCalvina 23, Casatese 22, Legnano 20, Sona e Folgore Caratese 19, CiseranoBergamo 18, Brusaporto e Olginatese 15, Breno 14, Franciacorta e Leon 13, Crema, Caravaggio e Ponte san Pietro 12, Vis Nova Giussano, Real Calepina e Villa Valle 11, Castellanzese 10. Nel prossimo turno, domenica 28, la squadra di Alberto Motta andrà a far visita ai bergamaschi del Real Calepina.

Sul Giornale di Vimercate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 23 novembre ampio servizio, con interviste e approfondimenti, dedicato alla partita della Leon, con notizie e cronache di tutte le squadre della zona, dalla serie D alla Seconda categoria.