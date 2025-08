«Sono pronto per i Mondiali di cricket»

Fra i tanti sportivi di Barlassina uno di loro ha realizzato un’impresa storica: si tratta di Zain Naqvi, 23 anni, che con la Nazionale italiana di cricket si è qualificato per la prima volta in assoluto ai Mondiali di questo sport.

Il tutto è iniziato in realtà l’anno scorso, con tre grandi gironi di qualificazione (uno ospitato proprio in Italia), con gli azzurri che sono arrivati secondi nel girone composto da Scozia, Jersey, Guernsey e i Paesi Bassi che hanno ospitato questa seconda parte delle qualificazioni.

La pioggia ha impedito di disputare la partita contro Jersey e una sconfitta dolce contro la Nazionale arancio ha portato l’Italia ai Mondiali del 2026, che si giocheranno fra India e Sri Lanka.

Il ruolo di Zain è quello del battitore, il giocatore che si occupa di colpire la palla lanciata e poi correre per segnare i punti.

Dal 2022 il giocatore è nel giro della Nazionale, ma c’è anche un campionato italiano, la Serie A, in cui i Fresh Tropical di Milano del giocatore azzurro si sono fermati solo in semifinale. «Adesso c’è la Coppa Italia e abbiamo vinto per ora sei partite su sei, siamo ai quarti di finale contro Padova» racconta sempre Zain.

All’orizzonte ci sono anche le Olimpiadi di Los Angeles del 2028 in cui sarà presente anche il cricket, ma per il momento le attenzioni sono solo sui Mondiali.

«Sono arrivato a Barlassina nel 2014 dal Pakistan per raggiungere mio padre insieme alla mia famiglia - aggiunge ripercorrendo la sua storia - Giocavo a cricket già in Pakistan con i miei cugini e ho continuato qui in Italia. Devo ringraziare mio nonno, che è il mio tifoso più grande e non smetteva mai di dire di continuare a farmi giocare, e anche i miei genitori per avermi sempre aiutato. Senza di loro non sarei arrivato qui». Ora è pronto a coronare il suo sogno: «Andare ai Mondiali è stata una grande sorpresa e vogliamo partecipare anche alle Olimpiadi, ma vorrei anche che chi farà questo sport dopo di noi avesse una strada già tracciata per fare sempre meglio».