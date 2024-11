Una bella vittoria che consente anche, alle ginnaste della Casati Arcore, di staccare il pass per per la finale nazionale di Riccione, in programma a dicembre.

Splendido primo posto per la Casati Arcore al Campionato Gold

Ma andiamo con ordine. E' stato un fine settimana fantastico in casa Casati Arcore: la società questo fine settimana ha conquistato il primo posto al Campionato Gold Allieve 1, Zona Tecnica 2, tenutosi a Mortara. Un risultato strepitoso, che ha visto la squadra composta da Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto e Melissa Crivalli (quest’ultima riserva in gara per un risentimento muscolare, ma fondamentale nelle prove precedenti) dominare la competizione, migliorando il punteggio di ben 6 punti rispetto alla precedente fase regionale e chiudendo con un totale di 211.475.

Dopo essersi classificate terze e seconde nelle due prove regionali, le giovani ginnaste, sabato, hanno affrontato la gara con grande impegno, registrando punteggi altissimi su tutti gli attrezzi: corpo libero, trave, parallele e volteggio.

“Beatrice e Vittoria hanno ottenuto gli stessi punteggi, i più alti della gara, a volteggio (19.250 primo salto e 19.050 secondo salto), mentre alle parallele abbiamo fatto top score di squadra”, ha raccontato con orgoglio l’allenatrice Sara Varisco.

In particolare, Vittoria Ronchi ha dominato la trave, registrando il punteggio record di 18.300 e superando il già eccellente risultato della gara precedente (18.100). Alle sue spalle, si è distinta Beatrice Boracchi, che ha ottenuto il secondo miglior punteggio alla trave con 17.900.

Pronte per la finale nazionale di Riccione

Con questa vittoria, le ginnaste della Casati Arcore hanno staccato il pass per la finale nazionale di Riccione, in programma a dicembre.

“Si sono qualificate con il quarto punteggio assoluto in tutta Italia -ha aggiunto Varisco- in queste settimane che restano lavoreremo per miglioraci ancora. Fra l’altro Melissa è stata ferma proprio per precauzione in vista della fase nazionale, dove speriamo possa dare il suo contributo in ben più di un solo attrezzo” ha sottolineato l’allenatrice Varisco, entusiasta di questo traguardo che testimonia il talento e la preparazione delle sue atlete.

La squadra da questa settimana sarà già al lavoro per una delle competizioni più importanti nel panorama della Federazione Italiana Ginnastica, con l’obiettivo di continuare a far sognare tifosi e sostenitori.

Anche la Casati Gold3A tra le finaliste

Non sono da meno le più piccole della Casati Arcore con la squadra Gold 3A, che ha gareggiato domenica sempre a Mortara. Anche loro, nonostante qualche errore, hanno dimostrato grande impegno, chiudendo al settimo posto con 184.900 punti e guadagnandosi il pass per la fase successiva. La squadra era composta da Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santochirico, Sveva Lissoni ed Erin Ripamonti, accompagnate in gara da Irene Maffezzoli e Maddalena Parma.

Marta Aquino si è distinta per il miglior punteggio alle parallele (18.000) e ha ottenuto un’ottima performance anche alla trave, nonostante una caduta, con un punteggio di 17.300. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro della ginnastica arcorese e per la finale nazionale che le attende.