Nulla da fare per Brianza Casa Basket che nella 27a giornata di Campionato Serie B Nazionale LNP ha incontrato in casa il Piacenza.

Stop casalingo per Brianza Casa Basket contro Piacenza

Primo minuto di partita caratterizzato da 6 punti in fila di Loro, che però saranno anche gli unici, oltre ai 2 in penetrazione di Galassi, del primo quarto di Brianza, che incassa un parziale di 11-0 e vede gli ospiti interpretare meglio la partita: la tripla di Criconia chiude la prima frazione 8-14 per gli ospiti.

I secondi dieci minuti si aprono con la tripla di Ceparano da una parte ed il gioco da tre punti di Soviero dall’altra; i brianzoli però fanno fatica a trovare ritmo offensivo, cavalcano un Càffaro autore di 12 punti nel primo tempo, ma non riescono a rientrare definitivamente in partita, andando negli spogliatoi in svantaggio 28-35, in seguito alla tripla frontale di Rasio sul finire di quarto.

Al rientro dall’intervallo lungo l’inerzia non cambia, la Bakery ne approfitta prima trovando la doppia cifra di vantaggio sul 30-40 con la tripla di Criconia e poi toccando il massimo vantaggio sul +11 (34-45) con un’altra tripla, questa volta di capitan Mastroianni. Da questo momento però si ferma l’attacco piacentino, mentre i ragazzi di coach Lombardi trovano più fluidità offensiva, e spinti dal numeroso pubblico di casa, piazzano un parziale di 11-0 impattando il punteggio a quota 45, prima del canestro di Zanetti in chiusura di terzo quarto: 45-47 il punteggio all’ultimo mini-riposo.

Ultima frazione e la vittoria degli ospiti

L’ultima frazione di gioco si apre con un nuovo parziale ospite, interrotto solamente dal 2/2 di Galassi dalla lunetta. La Lissone Interni torna a faticare su entrambi i lati del campo, Piacenza ne approfitta nuovamente e scappa ancora sul +9, costringendo la panchina di casa a fermare la partita. In uscita dal timeout i padroni di casa piazzano un parziale di 6-0, tornando così ad un solo possesso di divario. La Bakery però risponde con la stessa moneta, torna a +10 sul 53-63, negli ultimi minuti si stringe ulteriormente dietro ed è piu’ cinica offensivamente vincendo con merito a Bernareggio: 63-75 il punteggio finale. Per la Lissone Interni 14 a testa per Galassi e Càffaro, mentre per la Bakery 24 di Rasio e 16 di Bertocco, di cui 14 nel quarto quarto.

Prossimi impegni

Per i brianzoli ora in arrivo la trasferta a Montecatini, sponda Herons, prima della sfida interna contro Cassino, sempre al Pala Reds, dopo la sosta per la Coppa Italia.

(credit foto: Sergio Crippa)