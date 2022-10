Fine settimana impegnativo, e carico di successi, per la Ginnastica Casati di Arcore. Per le allieve del club brianzolo due gare in casa e una in trasferta a Desio.

Successo di squadra per la Ginnastica Casati

Nel dettaglio sabato 1 ottobre al Palaunimec di Arcore si è tenuta la prima prova del campionato Gold Allieve "3A" a squadre.

Dopo una esibizione senza sbavature la squadra composta da Beatrice Boracchi, Melissa Crivalli, Vittoria Ronchi e Anna Emilia Tognani ha conquistato la prima posizione. Secondo posto invece per la squadra composta da Giada Belloni, Sole Calderara, Camilla De Carolis, Angelica Foresti e Jessica Leka che hanno gareggiato domenica 2 ottobre nella categoria Gold "3B".

Soddisfatte le istruttrici Sara Varisco, Alessia Merlo, Simona Sala, Maddalena Parma, Mongana Iannello e Irene Maffezzoli. Inoltre per la giovanissime atlete sono giunti anche i complimenti del presidente Antonio Radice e del Consiglio della Ginnastica Casati.

Asia Fava quarta al campionato regionale

E' stata una grande gara anche quella di Asia Fava, la più piccola delle atlete della Casati (classe 2024) che domenica 2 ottobre ha disputato la prova regionale del campionato individuale Gold allieve esibendosi al corpo libero, alla fune e con la palla.

Asia conclude in quarta posizione una competizione di alto livello; un risultato che fa ben sperare per il futuro sportivo di questa piccola atleta che è solo all'inizio della sua avventura nel mondo della ginnastica ritmica ed è accompagnata dalla guida delle due allenatrici Simona Mattavelli e Cristina di Lieto.

Asia fava in palestra: