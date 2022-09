Dopo aver conquistato due medaglie d'argento ai recenti campionati Italiani di arrampicata, l'attuale atleta di punta dell'ASD Climbers Triuggio, Nicolò Sartirana (anno 2003), continua a raccogliere risultati di alto livello in quest'anno, per lui, già denso di soddisfazioni.

Successo negli Stati Uniti per l'atleta di punta della Climbers Triuggio, Nicolò Sartirana

Sartirana è da poco rientrato da Dallas (Usa) dove, con la Nazionale italiana, ha preso parte al Campionato Mondiale Giovanile nella specialità Boulder. Competizione molto emozionante per chi come i suoi sostenitori del team triuggese e dei suoi genitori lo hanno seguito da così lontano in orario quasi notturno: supera agevolmente le qualificazioni, riesce poi a conquistarsi uno dei 6 posti in finale e dopo una gara emozionante sempre incerta fino all'ultimo blocco da superare si conferma sesto atleta mondiale di specialità.

"Il miglior coronamento del lavoro fatto in questa stagione"

"E' stata un'esperienza fantastica - ha commentato. Il pubblico, il tifo dei compagni della squadra nazionale e l'atmosfera di estrema competitività di atleti fortissimi, provenienti da tutto il mondo hanno reso questa esperienza indimenticabile. Riuscire a conquistare un posto nella finale rappresenta il miglior coronamento di tutto il lavoro e gli sforzi fatti in questa stagione sportiva e nelle precedenti. Ringrazio i miei genitori, il mio allenatore e la mia società, l'ASD Climbers Triuggio, che mi ha sempre sostenuto nel mio percorso di crescita sia come sportivo che come uomo. Non vedo l'ora di potermi confrontare nella categoria senior".