Grande successo per gli Arcieri dell'Airone che, in preparazione dei Campionati Italiani di Pordenone che si svolgeranno tra il 15 al 18 febbraio, hanno partecipato domenica 11 febbraio alla gara giovanile che si è disputata a Curtatone, in provincia di Mantova.

Successo per gli Arcieri dell'Airone in trasferta a Mantova

Una gara in cui tutti i ragazzi del distaccamento di Carate Brianza sono saliti sul primo gradino del podio: nella categoria arco nudo si segnala il podio di Matilde Borgonovo per la classe ragazze e di Marta Tinelli in quella allieve. Nella categoria arco olimpico ottime prestazioni per Angelica Andrade e Samuel Franchini per la classe allievi e Loris Burini per la classe juniores.

Ora gli ultimi allenamenti di affinamento per i tre ragazzi del distaccamento di Carate che parteciperanno al Campionato Italiano di Pordenone.