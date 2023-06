Talento e stagione super: è di Carate Brianza il "velista dell'anno"

E' cresciuto a Carate Brianza, ha una classe pura e vanta un talento da fare invidia certificati da una stagione strepitosa e dal premio di «Velista dell’anno» per la categoria «Young», il più importante e ambito riconoscimento nel settore che omaggia i futuri campioni della disciplina olimpica sportiva.

Il 17enne velista di Carate Brianza

Mattia Cesana, 17 anni, nato e cresciuto a Carate Brianza, atleta del circolo «Fraglia Vela Riva» di Riva del Garda, due volte campione giovanile «Ilca 6», ha conquistato l’«Oscar della vela». Un premio strameritato nella categoria «under 25» fra un terzetto di agguerriti «laseristi» campioni del mondo: Nicolò Cassita (iridato Ilca 4) e Ginevra Caracciolo (campionessa femminile Ilca 4).

La vittoria di Cesana è frutto della continuità e dei ripetuti successi internazionali collezionati ormai da qualche stagione.

Velista poliedrico, Cesana è stato infatti uno dei prospetti attenzionati da «Luna Rossa» per l’equipaggio giovanile: un velista a 360 gradi, che - a detta di tutti - rappresenta un futuro importante per la vela italiana.

Classe 2005, dopo la terza media, Cesana si è trasferito a vivere con la nonna materna a Riva del Garda per seguire gli allenamenti e prepararsi al meglio alle competizioni in acqua. Quello con la vela per lui è stato un «amore nato per caso».

«D’estate - spiega - al termine delle lezioni scolastiche e durante le vacanze, trascorrevo praticamente due mesi interi a Riva del Garda dalla nonna. Ho iniziato così a frequentare degli Sport Camp, poi è stato papà un giorno a dirmi: “Ma perché non provi con la vela?”. Nel 2013, a otto anni, mi sono iscritto al primo corso e da lì in poi me ne sono innamorato. Fu il mio primo istruttore, al termine del percorso di perfezionamento, a propormi l’agonismo ed eccomi qui...».

La spola da Carate Brianza al Lago di Garda per cinque anni è stata una costante dei fine settimana per il due volte campione del mondo. Ad attenderlo, nei week-end, allenamenti in acqua alternati a impegnative sedute in palestra per potenziare al meglio la muscolatura per una disciplina che richiede grande sforzo fisico e preparazione atletica.

Nel 2021 Cesana aveva vinto il titolo mondiale assoluto Ilca 6 Youth e quello under 17 e, nel 2022, si è ripetuto in Texas laureandosi di nuovo campione mondiale.

Patrimonio della vela e astro nascente

«Un patrimonio della vela italiana giovanile, un astro nascente, con un background da velista poliedrico», lo definiscono gli esperti del settore che lo premieranno in occasione della cerimonia solenne organizzata da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela nella giornata di mercoledì 28 giugno, a Palazzo Ducale di Genova.