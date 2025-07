Tante coppe per il Velo Club Sovico

Ciclismo

Successi al torneo di Primi Sprint e il giorno seguente a Costamasnaga. Ottimo terzo posto per Simone Marconi all’edizione 2025 de “Il Lombardia Giovani”

Simone Marconi ha portato il Pool Cantù – Sovico – GB Team sul podio: è successo domenica a Costamasnaga, nel lecchese, dove si è svolta l’edizione 2025 de “Il Lombardia Giovani”. Alla conclusione dei 72 chilometri in programma, il corridore classe 2010 diretto in ammiraglia da Davide Ferrari, ha tagliato il traguardo in terza posizione risultando il miglior “primo anno” nell’ordine d’arrivo.

Un grande terzo posto per il Velo Club Sovico

Marconi, approdato quest’anno al Pool Cantù – Sovico – GB Team, nel suo ruolino di marcia finora può vantare altri quattro piazzamenti in top10 ottenuti nel Giro dei Tre Comuni in Toscana, alla Varese/Angera, nella 74esima edizione della Novara/Orta e nel Trofeo Remo Calzolari di Faloppio.

In contemporanea con la gara lecchese, in Friuli si è disputata “ Le Fiumane”, gara a tappe che ha visto Ivan Casabona terminare 15° in classifica generale a 18” dalla top10 finale. Stefano Alberti che, con Gabriele Buttini, ha diretto la squadra nella trasferta fuori regione ha commentato così la prova dei ragazzi del Pool Cantù – Sovico – GB Team:

«Sono state quattro tappe impegnative, il parterre di partecipanti era di alto livello e i nostri Bulanti, Cariato, Casabona e Maffei hanno interpretato bene questi giorni di gara. Abbiamo dovuto fare i conti con un po’ di sfortuna nella tappa inaugurale dove Maffei è stato rallentato da una caduta ma poi ci siamo riscattati con una buonissima prova a cronometro in cui Casabona è arrivato dodicesimo a 12” dal vincitore. Nella tappa regina Maffei si è fatto vedere conquistando un Traguardo Volante e sulla salita di Clauzetto, Casabona è rimasto con il primo gruppetto e ha concluso sedicesimo. Esserci confrontati su una gara di più giorni con atleti di alto livello, ci ha permesso di fare esperienza che sarà utile per il futuro»

Tante coppe per i Giovanissimi del Velo Club Sovico

E' stato un fine settimana impegnativo anche per i Giovanissimi che venerdì sera hanno affrontato il torneo di Primi Sprint organizzato ad Arcore dal Pedale Arcorese concludendo con un gran numero di vittorie e di coppe alzate al cielo. Il giorno seguente, a Costamasnaga, i gialloblu hanno conquistato importanti piazzamenti mettendo sui pedali la grinta di sempre.