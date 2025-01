Un weekend di emozioni e successi al PalaUnimec di Arcore, dove si è svolta la prima prova regionale del Campionato Individuale Gold Allieve Base.

Tanti podi e soddisfazioni per la Casati Arcore

La società di casa, la Casati Arcore, ha saputo distinguersi con risultati straordinari, conquistando ben tre podi grazie alle ginnaste allenate da Sara Varisco.

La competizione ha visto sfidarsi atlete di alto livello tecnico, impegnate in esercizi che spaziavano dalla precisione della trave alla potenza del volteggio, passando per le parallele e l’eleganza del corpo libero.

A portare in alto i colori biancoverdi nella 3a fascia è stata Melissa Crivalli, che con una performance impeccabile ha conquistato l’oro totalizzando 75.475 punti. Spicca in particolare il suo esercizio alle parallele, dove ha ottenuto il punteggio

più alto della competizione: 16.100. Ottima prova anche per Marisol Peruzzetto, che ha chiuso in quinta posizione con 71.675 punti.

In 4a fascia, la Casati Arcore ha raggiunto un doppio podio: Vittoria Ronchi si è aggiudicata la medaglia d’argento con 75.275 punti, mancando l’oro per un solo decimo, mentre Beatrice Boracchi ha conquistato il bronzo con 75.175 punti. Da segnalare la straordinaria performance di Vittoria alla trave, che le è valsa il punteggio più alto di tutto il weekend: 16.000.

Buona anche la prova di Anna Emilia Tognali in 5a fascia, che ha ottenuto una settima posizione con un totale di 68.050 punti, dimostrando grinta e talento.

Un bilancio positivo per la Casati Arcore, che apre il 2025 con risultati di alto livello.

"Ci siamo allenate tanto e i primi risultati sono già arrivati – ha commentato l’allenatrice Sara Varisco, visibilmente soddisfatta –. Melissa è stata bravissima, ma anche tutte le altre hanno dimostrato impegno e dedizione, provando elementi nuovi e complessi. Sono davvero orgogliosa del lavoro fatto."

La stagione è appena iniziata, ma la Casati Arcore ha già dimostrato di essere una squadra che sa distinguersi in gare di alto livello.