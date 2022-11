Tanti podi individuali e di squadra per gli arcieri besanesi in gara a Bussero e Cucciago

Buoni risultati sia individuali che di squadra per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza che nel corso del weekend sono stati in trasferta a Bussero e a Cucciago.

Tanti podi individuali e di squadra per gli arcieri besanesi in gara a Bussero

Nel primo caso gli atleti besanesi hanno preso parte alla "13° Indoor 18 mt Arcobussero" dove si sono messi in mostra sia a livello di squadra che a livello individuale.

Chiara Pedoto ad esempio porta a casa il primo posto nella categoria AO Ragazzi Femminile con il punteggio di 496, e poi si prosegue con il 2° e 3° posto AO Junior Femminile rispettivamente per Sara Patri (496) ed Erika Ribotto (491). E ancora 2° posto AO

Allieve Femminile per Camilla Agrati (527) e 3° posto AO Allievi Maschile per Matteo Villa (522).

Buoni risultati anche di squadra: 1° posto AO Allievi Maschile per il gruppo Villa, Sinigaglia, Sioli che ha totalizzato 1541 punti e 2° posto AO Ragazzi Femminile per Pedoto, Sidella e Durante con 1266. Chiude al 3° posto nella categoria AO Junior Maschile il gruppo Brotto, Bugatti, Pedoto con 1510 punti.

La gara a Cucciago

A Cucciago invece sono stati protagonisti gli arcieri più navigati. Alessandro Morellini porta a casa il 2° posto AO Master Maschile con 516 punti. Stesso risultato per Maria Carla Corti nell'AO Senior Femminile (537). Senza dimenticare il brillante 1° Posto squadra AO Senior Femminile per il gruppo Corti, Muzzupappa e Redaelli che totalizzano 1354.

