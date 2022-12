Dopo essersi aggiudicati un posto nella competizione, gli Arcieri della Polisportiva di Besana non hanno deluso le aspettative. Il gruppo, sempre più coeso e determinato, ha gareggiato egregiamente alla “Coppa Italia Centri Giovanili” e in classifica, alla fine della competizione, è stata la prima squadra delle lombarde, al settimo posto.

Tiro con l'arco: gli arcieri di Besana protagonisti nella Coppa Italia Centri Giovanili

Un risultato arrivato grazie all'impegno dei componenti della squadra - Sinigaglia Francesco, Villa Matteo, Agrati Camilla, Ribotto Erika, Bugatti Federico e Durante Anna - che negli ultimi mesi hanno lavorato duramente per classificarsi alla “Coppa Italia Centri Giovanili” che si è tenuta a Gerenzano e a cui hanno preso parte anche altri team lombardi come gli Arcieri del Roccolo, gli Arcieri dell’Airone (organizzatori della gara) e gli Arcieri Tre Torri.

Vincono gli Arcieri di Santo Stefano di Spino Saturnia

Dopo una prima parte di gara di qualificazione, nel pomeriggio si sono svolte le eliminatorie che hanno portato alla vittoria finale degli Arcieri di Santo Stefano di Spino Saturnia (LT). Prima squadra delle lombarde, al settimo posto, è la Polisportiva Besanese: prestazione che ha reso orgoglioso l’assessore allo sport del comune di Besana, Alcide Riva, presente all’evento.

Soddisfatti i tecnici

I tecnici della Besanese, intervistati, hanno chiaramente espresso la loro soddisfazione per i risultati ottenuti e per l'impegno che i ragazzi hanno messo in questi lunghi mesi di preparazione per una gara.

L’impegno dei tecnici Dario Catona, Francesco Fogli, Alessio Sinigaglia, Monica Redaelli, Franco Locatelli e di tutti i collaboratori è stato premiato con un buon traguardo,trampolino per quelli a venire. I Bianco Rossi Besanesi dunque stanno crescendo, oltre che di numero, anche come coesione di squadra e proiezione a fare sempre meglio, scegliendo e muovendo i passi da fare come si fa con le tessere di un puzzle che a poco a poco prendono il loro posto, diventando una società sempre più da tenere d’occhio nell’ambiente arcieristico.

Intanto gli adulti conquistano il primo posto a Voghera

Questo fine settimana, mentre i giovani arcieri erano impegnati nella fase finale della “Coppa Italia Centri

Giovanili a Gerenzano” (VA), al “Trofeo Città di Voghera “, gli adulti della Polisportiva Besanese non sono

stati a guardare e hanno portato a casa un 1° posto di squadra Senior Maschile. A conquistarlo Fabrizio Conti, Marco Frison e Davide Luigi Mazzola con un punteggio di 1553 punti. Non solo, nel corso della competizione è arrivato anhce il secondo posto di squadra (Master Maschile) per Giulio Maggioni, Massimo Frison e Marino Crippa con 1544 punti.