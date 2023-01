Successo per il torneo del Basket Seregno

A Seregno grande successo per "Un leone a canestro", la prima edizione dopo la pandemia del torneo di basket under 17 organizzato dal Basket Seregno con il supporto dei Lions Club Brianza Host, Canonica Lambro, Cesano Maderno Borromeo, Desio, Monza Corona Ferrea, Monza Duomo e Seregno Brianza e patrocinato da Comune e Fip Lombardia.

Il torneo under 17

Ben sedici le squadre partecipanti, distribuite in quattro quadrangolari. Il torneo Bronze è stato vinto da Basket Brusuglio, che ha superato Basket Seregno, terzo posto per S.G. Sport Arese, che si è imposto su Gerardiana Monza. La coppa “Ruggito d’oro”, il premio altruismo proposto dai Lions, è andata a Leonardo Fattorosi Di Barnaba della Gerardiana. Successo di Basket Seregno (Blu) nel girone Silver 1 , che ha avuto la meglio su Polisportiva Varedo (White). Terzo classificato Basket Sant’Ambrogio Mariano, che ha battuto una combattiva Pallacanestro Concorezzo. “Ruggito d'oro” a Davide Tomic di Mariano.

I premi "Ruggito d'oro"

Victor Rho si è aggiudicata il torneo Silver 2 , dopo una combattutissima partita contro Seregno (Verde). Polisportiva Varedo al terzo posto davanti ad Academy Cesano Seveso, premio “Ruggito d'oro” a Mattia Mapelli di Basket Seregno. Il girone Gold è stato appannaggio di Here You Can Siziano, che ha dato vita ad una partita entusiasmante (come molte del torneo) contro Basket Seregno Gold. Sul podio anche Caluschese Basket, vittoriosa contro Virtus Cermenate e "Ruggito d'oro" ad Andrea Franchino (Caluschese).

La soddisfazione del Lions

Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco, Alberto Rossi, e il presidente della Zona B della Quinta Circoscrizione Lions, Luca Zardoni. "Durante la manifestazione abbiamo avuto l’opportunità di dare visibilità a uno dei servizi più distintivi dei Lions, quello dei cani guida per i ciechi - spiega la referente Lions dell’evento, Paola Giambelli - A Limbiate abbiamo un centro addestramento all’avanguardia". La visita di un Puppy Walker, accompagnato da due cuccioli futuri cani guida per ciechi, ha entusiasmato i presenti. I Lions hanno voluto ringraziare quanti hanno collaborato alla manifestazione. Speriamo sia un’esperienza da ripetere ogni anno", ha affermato il primo cittadino.