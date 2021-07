Tre atleti della In Sport Rane Rosse convocati per le Olimpiadi di Tokyo

Tre atleti della società vimercatese In Sport Rane Rosse parteciperanno ai prossimo Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Gabriele Detti, Francesca Fangio e Pier Andrea Matteazzi. Sono loro i tre atleti convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarebbero potuti addirittura essere 4 con Alessandro Pinzuti che ha disputato una stagione strepitosa ed è andato a un soffio dalla convocazione, negata da un problema fisico nell'ultima gara.

Per Gabriele Detti la presenza a Tokyo 2020 era già al sicuro da molti mesi mentre per Fangio e Matteazzi si attendeva la conferma che è arrivata con il comunicato della Federazione Italiana Nuoto nel quale sono stati ufficializzati i componenti delle squadre che parteciperanno alla rassegna olimpica in programma dal 24 luglio all'8 agosto. Per entrambi è la prima volta alla manifestazione a cinque cerchi.

Gabriele Detti è alla terza partecipazione ai Giochi Olimpici dopo quelli di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nella quale ha conquistato due medaglie di bronzo nei 400 e 1500 stile libero.

(In copertina Pier Andrea Matteazzi)